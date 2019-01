Senior Bowl Rosters

By The Associated Press

At Ladd-Peebles Stadium Mobile, Ala. Saturday, Jan. 26 NORTH

1 Corey Ballentine, DC, Washburn

1 Tony Pollard, RB, Memphis

2 Kris Boyd, DC, Texas

2 Dexter Williams, RB, Notre Dame

3 Drew Lock, QB, Missouri

3 Germaine Pratt, LB, N.C. State

4 Darnell Savage, S, Maryland

5 Andy Isabella, WR, UMass

5 John Cominsky, DE, Charleston (W.Va.)

7 Marvell Tell III, S, Southern Cal

8 Will Harris, S, Boston College

8 Keelan Doss, WR, UC Davis

9 Trace McSorley, QB, Penn State

9 Te’Von Coney, LB, Notre Dame

10 Terry McLaurin, WR, Ohio State

11 Jordan Brown, DC, South Dakota State

11 Jakobi Meyers, WR, N.C. State

13 Marquise Blair, S, Utah

15 Ryan Finley, QB, N.C. State

17 Daniel Jones, QB, Duke

18 Penny Hart, WR, Georgia State

21 Amani Oruwariye, DC, Penn State

22 Chase Hansen, LB, Utah

22 Karan Higdon, RB, Michigan

23 Nasir Adderley, S, Delaware

33 Mitch Wishnowsky, P, Utah

35 Cameron Smith, LB, Southern Cal

42 Drue Tranquill, LB, Notre Dame

43 Austin Seibert, PK, Oklahoma

44 Zach Allen, DE, Boston College

45 Alec Ingold, FB, Wisconsin

49 Donald Parham, TE, Stetson

52 Ben Banogu, LB, TCU

58 Kaleb McGary, OT, Washington

63 Michael Deiter, G, Wisconsin

64 Nate Davis, G, Charlotte

65 Garrett Bradbury, C, N.C. State

66 Beau Benzschawel, G, Wisconsin

70 Chuma Edoga, OT, Southern Cal

71 Dalton Risner, OT, Kansas State

73 Max Scharping, OT, Northern Illinois

75 Chris Lindstrom, G, Boston College

78 Erik McCoy, C, Texas A&M

81 Alex Wesley, WR, Northern Colorado

84 Emanuel Hall, WR, Missouri

88 Drew Sample, TE, Washington

89 Tommy Sweeney, TE, Boston College

90 Charles Omenihu, DE, Texas

91 L.J. Collier, DE, TCU

92 Byron Cowart, DE, Maryland

95 Renell Wren, DT, Arizona State

97 Jalen Jelks, DE, Oregon

97 Dan GodsilL, S, Indiana

98 Greg Gaines, DT, Washington

99 Khalen Saunders, DT, Western Illinois

SOUTH

1 Deebo Samuel, WR, South Carolina

1 Lonnie Johnson Jr., DC, Kentucky

2 Terrill Hanks, LB, New Mexico State

3 Tyree Jackson, QB, Buffalo

4 Jaquan Johnson, S, Miami

4 Bruce Anderson, RB, North Dakota State

6 Rock Ya-Sin, DC, Temple

7 Oshane Ximines, DE, Old Dominion

7 Will Grier, QB, West Virginia

8 Kingsley Keke, DT, Texas A&M

8 Jarrett Stidham, QB, Auburn

9 Jaylen Smith, WR, Louisville

9 Montez Sweat, DE, Mississippi State

11 Tyre Brady, WR, Marshall

11 David Long Jr., LB, West Virginia

13 Hunter Renfrow, WR, Clemson

13 Jonathan Ledbetter, DE, Georgia

14 Isaiah Johnson, DC, Houston

14 Jake Bailey, P, Stanford

15 Travis Fulgham, WR, Old Dominion

16 Gardner Minshew II, QB, Washington State

18 Foster Moreau, TE, LSU

20 Bobby Okereke, LB, Stanford

21 David Sills V, WR, West Virginia

21 Juan Thornhill, S, Virginia

22 Sheldrick Redwine, DC, Miami

25 Ryquell Armstead, RB, Temple

25 Darius West, S, Kentucky

27 Khari Willis, S, Michigan State

32 Mike Edwards, S, Kentucky

36 Cole Tracy, PK, LSU

38 Johnathan Abram, S, Mississippi State

42 Otaro Alaka, LB, Texas A&M

43 Nick MooreL, S, Georgia

45 Jaylon Ferguson, DE, Louisiana Tech

49 Isaiah Buggs, DT, Alabama

57 Deshaun Davis, LB, Auburn

58 Tytus Howard, OT, Alabama State

60 Andre Dillard, OT, Washington State

70 Javon Patterson, G, Mississippi

71 Ross Pierschbacher, C, Alabama

72 Ben Powers, G, Oklahoma

74 Elgton Jenkins, C, Mississippi State

75 Dru Samia, G, Oklahoma

78 Dennis Daley, OT, South Carolina

79 B.J. Autry, G, Jacksonville State

83 Anthony Johnson, WR, Buffalo

87 Dax Raymond, TE, Utah State

88 Trevon Wesco, FB, West Virginia

89 Josh Oliver, TE, San Jose State

90 Gerald Willis III, DT, Miami

91 Carl Granderson, DE, Wyoming

95 Dontavius Russell, DT, Auburn

98 Anthony Nelson, DE, Iowa

