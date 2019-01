Thursday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Bryant 66, Mount St. Mary’s 59

CCSU 103, Fairleigh Dickinson 96, 2OT

Fairfield 60, St. Peter’s 57

Old Westbury 76, Mount St. Mary (NY) 69

Quinnipiac 89, Monmouth (NJ) 83, 2OT

Robert Morris 52, St. Francis Brooklyn 49

St. Francis (Pa.) 74, LIU Brooklyn 67

UConn 76, SMU 64

Wagner 76, Sacred Heart 73

SOUTH

Bellarmine 99, Quincy 58

Belmont 77, Morehead St. 60

Campbellsville 54, Cumberland (Tenn.) 53

Delaware 82, UNC Wilmington 69

Drexel 79, Coll. of Charleston 78

ETSU 98, The Citadel 73

FAU 80, Old Dominion 73

FIU 69, Charlotte 66

Furman 89, VMI 57

Georgetown (Ky.) 73, Lindsey Wilson 69

Georgia Southern 79, Louisiana-Monroe 78

Georgia St. 89, Louisiana-Lafayette 76

Hampton 94, Charleston Southern 82

High Point 74, Presbyterian 58

Hofstra 93, William & Mary 90, 3OT

Jacksonville St. 69, E. Illinois 62

Longwood 67, UNC Asheville 62

Louisiana Tech 64, UAB 53

Loyola NO 87, Bethel (Tenn.) 83

Martin Methodist 66, Brewton-Parker 50

Memphis 78, East Carolina 72

Mercer 84, W. Carolina 80

Milligan 81, Bluefield 69

Murray St. 98, UT Martin 77

Northeastern 81, Elon 70, OT

Park 82, Freed-Hardeman 80, 3OT

Pikeville 84, Life 79

Radford 79, SC-Upstate 72

Southern Miss. 77, Middle Tennessee 70

Tennessee St. 82, E. Kentucky 81

Tennessee Tech 78, SIU-Edwardsville 69, OT

Texas St. 65, Coastal Carolina 61

Texas-Arlington 82, Appalachian St. 72

Union (Ky.) 81, Tenn. Wesleyan 72

West Georgia 70, Lee 66

Winthrop 90, Campbell 86

Wofford 72, UNC Greensboro 43

MIDWEST

Austin Peay 78, SE Missouri 60

CS Bakersfield 75, Rio Grande 69

Davenport 90, Northwood (Mich.) 72

Detroit 101, Green Bay 83

Grand Valley St. 85, Saginaw Valley St. 78

Hillsdale 80, Ohio Valley 60

IUPUI 90, Cleveland St. 74

Lake Superior St. 86, N. Michigan 66

Michigan 79, Illinois 69

Michigan Tech 64, Ferris St. 61

Milwaukee 67, Oakland 64

N. Dakota St. 85, W. Illinois 69

Nebraska 70, Penn St. 64

Omaha 92, North Dakota 91

Purdue Fort Wayne 94, Oral Roberts 69

S. Dakota St. 78, Denver 66

UIC 78, Youngstown St. 63

UMKC 84, Cal Baptist 68

Wis.-Parkside 68, Ashland 61

SOUTHWEST

Arkansas St. 66, South Alabama 65

Cincinnati 70, Tulsa 65, OT

North Texas 58, UTEP 51

UALR 73, Troy 59

UTSA 95, Rice 79

FAR WEST

BYU 79, Portland 56

Colorado 92, Washington St. 60

E. Washington 78, Montana 71

Gonzaga 67, Pacific 36

Hawaii 79, Cal St.-Fullerton 68

Montana St. 77, Idaho 67

New Mexico St. 77, Grand Canyon 75

Oregon St. 79, Southern Cal 74, OT

Santa Clara 67, Pepperdine 64

UC Irvine 71, UC Davis 69, OT

UCLA 87, Oregon 84, OT

Washington 69, Utah 53

