Tuesday’s Scores

By The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL=

Baltimore Poly 74, Southwestern 20

Bel Air 70, North East 37

Benjamin Franklin High School 51, Reginald Lewis 32

Bishop Ireton, Va. 55, St. Mary’s Ryken 51

Bishop McNamara 66, Archbishop Carroll, D.C. 62

Bowie 75, Suitland 63

Broadneck 74, Northeast – AA 57

Bullis 83, Georgetown Visitation, D.C. 55

C. Milton Wright 72, Fallston 37

Cambridge/SD 75, Col. Richardson 44

Central 73, Largo 60

Crisfield 74, James M. Bennett 58

Cristo Rey Jesuit 38, Park School 31

Cumberland Valley Christian, Pa. 38, Calvary Christian 37

Damascus 62, Watkins Mill 28

Dematha 62, Gonzaga College, D.C. 58

Digital Harbor 44, Academy for College and Career Exploration 42

DuVal 46, High Point 42

Easton 64, Kent Island 58

Fairmont Heights 69, Friendly 65

Frankfort, W.Va. 65, Mountain Ridge 51

Frederick Christian Academy 44, Arlington Baptist 23

Frederick Douglass 68, Gwynn Park 51

Glen Burnie 61, Arundel 56

Grace Brethren Christian School 63, Calverton 40

Hancock 66, Lighthouse Academy, Va. 46

Havre de Grace 71, Bohemia Manor 54

Heritage Academy 59, Grace Academy 34

Hyattsville Northwestern 58, Bladensburg 43

Joppatowne 59, Harford Tech 39

Key 83, Jemicy 62

Lake Clifton 77, Baltimore Douglass 50

Laurel 54, Parkdale 51

Liberty 58, Francis Scott Key 49

Linganore 78, Tuscarora 48

Mardela 76, Pocomoke 63

Maryland School for the Deaf 67, Open Bible Christian Academy 11

Meade 72, Harwood Southern 62

Middletown 81, Smithsburg 71

New Era Academy 76, Forest Park 48

North Dorchester 75, Saint Michaels 16

North Harford 50, Perryville 40

Oakdale 77, Brunswick 29

Old Mill 82, Annapolis 61

Oxon Hill 75, Surrattsville 44

Parkside 67, Washington 49

Pasadena Chesapeake 65, Severna Park 51

Patterson 90, Dunbar 58

Patterson Mill 72, Edgewood 57

Paul VI, Va. 64, Good Counsel 43

Potomac 63, Crossland 43

Riverdale Baptist 63, Chesapeake Math and IT Academy 33

Rosedale Baptist School 71, Perry Hall Christian 23

Sandy Spring Friends 65, Model School for the Deaf, D.C. 25

Snow Hill 69, Kent County 66

South River 61, North County 47

St. John’s, D.C. 83, Heights 45

Thomas Johnson 54, Frederick 43

Urbana 85, South Hagerstown 72

Wicomico 75, Stephen Decatur 33

Wilde Lake 84, Manchester Valley 45

Williamsport 70, Boonsboro 37

Wise 65, C. H. Flowers 54

GIRLS PREP BASKETBALL=

Arundel 56, Glen Burnie 22

Baltimore Douglass 28, Lake Clifton 22

Bel Air 49, Harford Tech 25

Bishop Ireton, Va. 56, St. Mary’s Ryken 28

Bishop McNamara 78, Archbishop Carroll, D.C. 34

Bladensburg 43, Hyattsville Northwestern 31

Broadneck 60, Northeast – AA 44

Cambridge/SD 49, Col. Richardson 29

Charles E Smith Jewish Day School 53, Edmund Burke, D.C. 24

Concordia Prep 28, Park School 19

Crossland 61, Potomac 10

Cumberland Valley Christian, Pa. 49, Calvary Christian 30

Damascus 62, Watkins Mill 28

DuVal 61, High Point 6

Dunbar 59, Patterson 17

Easton 50, Kent Island 44

Edmondson-Westside 81, Carver Vo- Tech 8

Francis Scott Key 62, Liberty 51

Frederick 75, Thomas Johnson 41

Georgetown Visitation, D.C. 68, Stone Ridge School of the Sacred Heart 55

Grace Brethren Christian School 67, Hebrew Academy 46

Gwynn Park 63, Frederick Douglass 56

Holy Cross 62, Elizabeth Seton 59

Kent County 39, Snow Hill 32

Largo 61, Central 13

Madeira School, Va. 40, Holton Arms 31

Mardela 45, Pocomoke 39

Maryland School for the Deaf 57, Open Bible Christian Academy 21

Meade 57, Harwood Southern 28

Middletown 59, Smithsburg 24

North Dorchester 59, Saint Michaels 45

North Harford 62, Perryville 34

Oakdale 71, Brunswick 25

Old Mill 79, Annapolis 40

Oxon Hill 65, Surrattsville 30

Parkdale 44, Laurel 40

Parkside 64, Washington 60

Patterson Mill 40, North East 27

Paul VI, Va. 56, Good Counsel 39

Perry Hall Christian 62, Key 28

Queen Annes County 63, North Caroline 16

Rising Sun 60, Edgewood 53

Riverdale Baptist 71, Capitol Christian Academy 29

Sandy Spring Friends 28, Model School for the Deaf, D.C. 17

Severna Park 34, Pasadena Chesapeake 30

Sidwell Friends, D.C. 66, Bullis 24

South River 45, North County 37, OT

Suitland 46, Bowie 41

Takoma Academy 75, Calverton 40

Tuscarora 54, Linganore 53

Urbana 64, South Hagerstown 29

Western 69, City College 53

Wicomico 40, Stephen Decatur 33

Williamsport 33, Boonsboro 18

Winters Mill 49, Century 25

Wise 54, C. H. Flowers 45

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

