UNDATED: Add Ski Report

ROCKIES Colorado

Arapahoe Basin — Wed 5:20 am powder machine groomed 46 – 46 base 136 of 145 trails

94% open, 1376 acres, 9 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Aspen Highlands — Wed 5:50 am packed powder 41 – 54 base 120 of 122 trails

98% open, 1039 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p;

Aspen Mountain — Wed 5:49 am packed powder 34 – 35 base 76 of 76 trails

100% open, 675 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p;

Beaver Creek — Wed 5:38 am packed powder machine groomed 36 – 36 base 150 of 150 trails

100% open, 1831 acres, 23 of 25 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:30p

Sat/Sun: 8:30a-3:30p;

Breckenridge — Wed 5:42 am packed powder machine groomed 50 – 50 base 187 of 187 trails

100% open, 2908 acres, 32 of 35 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p

Sat/Sun: 8:30a-4p;

Buttermilk — Wed 5:51 am packed powder 24 – 25 base 39 of 44 trails

92% open, 423 acres, 5 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p;

Cooper — Wed 5:32 am powder machine groomed 32 – 47 base 40 of 41 trails, 98% open

386 acres, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Copper Mountain — Wed 4:57 am packed powder 40 – 40 base 158 of 158 trails

100% open, 24 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Crested Butte — Wed 5:14 am packed powder machine groomed 45 – 45 base 96 of 121 trails

81% open, 1249 acres, 14 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Echo Mountain — Wed 7:47 am 4 new MG machine groomed 19 – 36 base 4 of 8 trails

50% open, 2 of 3 lifts, Tue-Fri: 11a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p

Open Tue-Sun;

Eldora — Wed 5:28 am packed powder machine groomed 29 – 29 base 65 of 65 trails, 100% open

680 acres, 10 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Keystone — Wed 5:40 am packed powder machine groomed 36 – 36 base 119 of 128 trails

93% open, 2982 acres, 20 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Loveland — Wed 4:56 am powder machine groomed 43 – 43 base 92 of 94 trails

98% open, 1692 acres, 10 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Monarch — Wed 5:41 am powder machine groomed 46 – 46 base 64 of 64 trails

100% open, 800 acres, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Powderhorn — Wed 5:24 am packed powder machine groomed 36 – 36 base 41 of 42 trails

95% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Purgatory — Wed 5:16 am packed powder machine groomed 37 – 43 base 96 of 101 trails

95% open, 1575 acres, 11 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Silverton Mountain — Wed 6:50 am powder 48 – 100 base 69 of 69 trails, 100% open, 26819 acres, 1 of 1 lift Mon-Fri: 9a-3p

Sat/Sun: 9a-3p;

Ski Granby Ranch — Wed 6:13 am packed powder machine groomed 23 – 23 base 35 of 40 trails

88% open, 205 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Ski Hesperus — Reopen 01/17 machine groomed 24 – 24 base Mon/Thu/Fri: 4p-9p; Sat 10a-9p; Sun 10a-5p; Open Thu-Mon; Jan 21: 10a-5p; Feb 18: 10a-5p

Mar 11-15: 4p-9p;

Snowmass — Wed 5:48 am packed powder 34 – 48 base 93 of 93 trails, 98% open

3315 acres, 18 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Steamboat — Wed 5:19 am packed powder machine groomed 40 – 51 base 169 of 169 trails

100% open, 2965 acres, 16 of 18 lifts, sm Mon: 8:30a-4p, 5:30p-8:30p

Tue: 8:30a-4p; Wed-Fri: 8:30a-4p, 5:30p-8:30p; Sat/Sun: 8:30a-4p, 5:30-8:30p;

Sunlight — Wed 4:10 am packed powder machine groomed 36 – 42 base 67 of 67 trails

100% open, 680 acres, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Telluride — Wed 4:39 am powder machine groomed 45 – 45 base 120 of 148 trails

81% open, 1165 acres, 17 of 17 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Vail — Wed 5:37 am packed powder machine groomed 44 – 44 base 195 of 195 trails, 100% open

5288 acres, 31 of 31 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:30p; Sat/Sun: 8:30a-3:30p;

Winter Park — Wed 5:43 am packed powder machine groomed 41 – 45 base 153 of 168 trails

91% open, 2674 acres, 17 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Wolf Creek — Wed 7:02 am powder machine groomed 67 – 69 base 120 of 120 trails

100% open, 42 miles, 1600 acres, 9 of 10 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p

Sat/Sun: 8:30a-4p;

Ashcroft XC — Wed No Recent Information powder machine groomed 12 – 36 base 14 of 20 trails, 20 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Montana

Big Sky — Wed 5:39 am packed powder machine groomed 30 – 51 base 287 of 317 trails

91% open, 5329 acres, 36 of 36 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Blacktail Mountain — Reopen 01/16 machine groomed 24 – 44 base Wed-Fri: 9:30a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Wed-Sun;

Bridger Bowl — Wed 4:54 am hard packed machine groomed 42 – 42 base 75 of 75 trails

100% open, 2000 acres, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Discovery — Wed 5:19 am MG machine groomed 20 – 38 base 56 of 74 trails

76% open, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p;

Great Divide — Wed 7:28 am MG machine groomed 20 – 20 base 90 of 107 trails

84% open, 80 acres, 5 of 6 lifts, Mon-Thu: 9:30a-4:30p; Fri: 9:30a-9p

Sat/Sun: 9:30a-4p;

Lost Trail — Reopen 01/17 machine groomed 38 – 42 base Thu/Fri: 9:30a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Thu-Sun;

Maverick — Reopen 01/17 machine groomed 12 – 32 base Thu-Fri: 9:30a-4p

Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Thu-Sun;

Montana Snowbowl — Wed 7:00 am packed powder machine groomed 28 – 49 base 40 of 40 trails

100% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p;

Red Lodge — Wed 5:27 am hard packed machine groomed 31 – 33 base 66 of 70 trails

94% open, 1541 acres, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Showdown — Wed 6:11 am packed powder machine groomed 20 – 25 base 26 of 36 trails

100% open, 16 miles, 640 acres, 4 of 4 lifts, Wed -Fri: 9;30a-4p

Sat/Sun: 9:30a-4p;

Whitefish — Wed 6:56 am MG machine groomed 20 – 66 base 105 of 105 trails

100% open, 3000 acres, 11 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

New Mexico

Angel Fire — Wed 5:35 am MG machine groomed 27 – 27 base 65 of 78 trails

88% open, 6 of 7 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8p; Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4p;

Pajarito — Reopen 01/16 machine groomed 32 – 32 base Wed-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun;

Red River — Wed 8:25 am MG machine groomed 24 – 24 base 59 of 63 trails

94% open, 7 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Sandia Peak — Reopen 01/19 machine groomed 30 – 30 base Sat/Sun: 9a-4p

Open Sat/Sun;

Sipapu — Wed 6:33 am powder machine groomed 29 – 35 base 43 of 43 trails, 100% open

6 of 6 lifts, Mon-Fri 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Ski Apache — Wed 7:02 am MG machine groomed 60 – 60 base 43 of 55 trails

78% open, 6 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Ski Santa Fe — Wed 5:36 am packed powder machine groomed 52 – 52 base 81 of 83 trails

98% open, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p;

Taos — Wed 5:09 am MG machine groomed 37 – 45 base 99 of 110 trails, 90% open

13 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Utah

Alta — Wed 6:16 am packed powder machine groomed 63 – 63 base 101 of 116 trails, 87% open

6 of 6 lifts, Mon-Fri: 9:15a-4:30p; Sat/Sun: 9:15a-4:30p;

Beaver Mountain — Wed 6:16 am packed powder machine groomed 47 – 47 base 48 of 48 trails

100% open, 5 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Brian Head — Wed 6:17 am 4 new powder machine groomed 40 – 40 base 67 of 71 trails

94% open, 10 of 10 lifts, Mon-Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p;

Brighton — Wed 6:18 am packed powder machine groomed 62 – 62 base 62 of 66 trails, 94% open

6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-4p;

Cherry Peak — Wed 6:19 am MG machine groomed 38 – 38 base 12 of 20 trails

60% open, 3 of 4 lifts, Mon-Wed: 5p-9p; Thu/Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p

Sun: 9a-4p;

Deer Valley — Wed 5:19 am MG machine groomed 45 – 45 base 99 of 103 trails

96% open, 21 of 21 lifts, Mon-Fri: 9a-4:15p; Sat/Sun: 9a-4:15p;

Eagle Point — Reopen 01/18 machine groomed 26 – 26 base Mon

Fri: 10a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Fri-Mon;

Nordic Valley — Wed 6:26 am MG machine groomed 31 – 31 base 22 of 22 trails

100% open, 140 acres, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 10a-8p; Sat: 9a-8p

Sun: 9a-4p;

Park City — Wed 6:36 am packed powder machine groomed 35 – 45 base 301 of 341 trails

88% open, 6086 acres, 40 of 41 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Powder Mountain — Wed 6:27 am packed powder machine groomed 43 – 43 base 150 of 154 trails

97% open, 8 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p;

Snowbasin — Wed 6:00 am packed powder machine groomed 61 – 61 base 104 of 104 trails

100% open, 28 miles, 3000 acres, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Snowbird — Wed 6:28 am packed powder machine groomed 63 – 63 base 164 of 169 trails

97% open, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Solitude — Wed 5:38 am packed powder machine groomed 55 – 55 base 77 of 80 trails, 96% open

8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Sundance — Wed 6:29 am packed powder machine groomed 49 – 49 base 45 of 45 trails

100% open, 5 of 5 lifts, Mon/Wed: 9a-9p; Tue/Thu: 9a-4:30p, Fri: 9a-9:30p

Sat/Sun: 9a-9:30p;

Wyoming

Grand Targhee — Wed 8:08 am hard packed machine groomed 63 – 65 base 95 of 95 trails

100% open, 45 miles, 2000 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Hogadon — Reopen 01/16 machine groomed 12 – 12 base Wed-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun;

Jackson Hole — Wed 7:24 am packed powder machine groomed 26 – 58 base 100 of 133 trails

75% open, 12 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Meadowlark Ski Lodge — Reopen 01/18 machine groomed 18 – 23 base Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Fri-Sun;

Sleeping Giant — Reopen 01/18 machine groomed 31 – 33 base Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30-4p; Open Fri-Sun;

Snow King — Wed 7:13 am MG machine groomed 64 – 64 base 32 of 32 trails

100% open, 3 of 4 lifts, Mon-Fri: 10a-7p; Sat: 9a-7p; Sun: 9a-4p;

Snowy Range — Wed 5:06 am packed powder machine groomed 36 – 36 base 33 of 33 trails

100% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

White Pine — Reopen 01/18 machine groomed 18 – 30 base Mon, Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p; Open Fri-Mon;

Grand Targhee XC — Wed 8:08 am hard packed machine groomed 65 – 67 base 15 of 5 trails

9 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

PACIFIC SOUTH Arizona

Arizona Snowbowl — Wed 5:30 am 9 new powder machine groomed 40 – 42 base 44 of 55 trails, 92% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Sunrise Park — Wed 7:19 am MG machine groomed 70 – 70 base 16 of 65 trails

25% open, 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

California

Alpine Meadows — Wed 7:00 am 1 new packed powder machine groomed 55 – 72 base 84 of 100 trails, 85% open, 13 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Bear Mountain — Wed 8:12 am powder machine groomed 30 – 46 base 24 of 24 trails

100% open, 12 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4;

Bear Valley — Wed 5:39 am 3 new powder machine groomed 59 – 59 base 47 of 75 trails

63% open, 1200 acres, 7 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Boreal — Wed 6:33 am packed powder machine groomed 96 – 96 base 33 of 33 trails, 100% open

8 of 8 lifts, Mon-Thu: 9a-6p; Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-6p;

China Peak — Wed 6:35 am 2 – 4 new powder machine groomed 20 – 40 base 48 of 54 trails, 89% open, 7 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Dodge Ridge — Wed 6:19 am 3 new MG machine groomed 24 – 36 base 66 of 67 trails

99% open, 830 acres, 7 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Donner Ski Ranch — Wed 9:30 am packed powder machine groomed 44 – 60 base 40 of 53 trails

75% open, 470 acres, 6 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Heavenly — Wed 12:04 pm MG machine groomed 20 – 33 base 86 of 97 trails

89% open, 3896 acres, 26 of 29 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Homewood — Wed 6:33 am 1 new packed powder machine groomed 10 – 58 base 59 of 64 trails

92% open, 7 of 8 lifts, Mon-Fri:9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

June — Wed 8:32 am 2 – 4 new powder machine groomed 18 – 30 base 30 of 41 trails

73% open, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 8a-4:30p; Sat/Sun: 8a-4:30p;

Kirkwood — Wed 8:33 am powder machine groomed 54 – 54 base 86 of 86 trails

100% open, 2300 acres, 13 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Mammoth — Wed 5:53 am 3 – 4 new powder machine groomed 60 – 80 base 152 of 154 trails, 99% open, 3200 acres, 24 of 25 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p

Sat/Sun: 8:30a-4p;

Mountain High — Wed 7:50 am packed powder machine groomed 16 – 42 base 34 of 59 trails

58% open, 8 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 8:30a-10p;

Mt Baldy — Wed 6:41 am 1 – 2 new packed powder machine groomed 10 – 24 base 8 of 28 trails

29% open, 2 of 4 lifts, Mon-Fri: 8a-5p; Sat/Sun: 8a-5p;

Mt Shasta — Wed 6:45 am 2 new MG machine groomed 60 – 60 base 32 of 32 trails

100% open, 4 of 4 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 10a-7p; Sat: 9a-6p

Sun: 10a-4p;

Northstar — Wed 5:37 am 1 new packed powder machine groomed 25 – 52 base 100 of 100 trails

100% open, 2950 acres, 15 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p

Sat/Sun: 8:30a-4p;

Sierra at Tahoe — Wed 7:14 am 1 new packed powder machine groomed 35 – 72 base 45 of 46 trails, 99% open, 7 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Snow Summit — Wed 9:23 am powder machine groomed 30 – 46 base 30 of 33 trails

91% open, 9 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Snow Valley — Wed 7:06 am MG machine groomed 30 – 42 base 24 of 30 trails

80% open, 6 of 12 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8p; Sat: 8:30a-8p

Sun: 8:30a-4p;

Soda Springs — Reopen 01/17 machine groomed 96 – 96 base Mon

Thu/Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 10a-4p; Open Thu-Mon;

Squaw Valley — Wed 6:58 am 1 new MG machine groomed 38 – 81 base 119 of 272 trails, 80% open, 4400 acres, 22 of 43 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 8:30a-4p;

Sugar Bowl — Wed 6:08 am 2 new MG machine groomed 51 – 80 base 101 of 103 trails

98% open, 1450 acres, 11 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Tahoe Donner — Wed 5:52 am 1 new packed powder machine groomed 40 – 45 base 13 of 15 trails

87% open, 100 acres, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Yosemite Ski — Operating, no details

Bear Valley XC — Wed 6:36 am 3 new packed powder machine groomed 50 – 50 base 29 of 38 trails, 27 miles Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p;

Tamarack Lodge Resort XC — Wed 8:16 am 2 new MG machine groomed 50 – 60 base 1414 miles Mon-Fri: 8:30a-5p; Sat/Sun: 8:30a-5p;

Diamond Peak — Wed 6:38 am 1 new MG machine groomed 28 – 40 base 31 of 31 trails

100% open, 4 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Nevada

Lee Canyon — Wed 6:23 am packed powder machine groomed 30 – 30 base 25 of 30 trails

83% open, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

California

Mt Rose — Wed 7:49 am 1 new MG machine groomed 33 – 57 base 48 of 65 trails

74% open, 1000 acres, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

