Web.com The Bahamas Great Exuma Classic Scores

By The Associated Press

Wednesday At Sandals Emerald Bay GC Great Exuma, Bahamas Purse: $600,000 Yardage: 7,001; Par: 72 Final Zecheng Dou, $108,000 67-66-67-70—270 Ben Kohles, $52,800 73-67-68-64—272 Steve LeBrun, $52,800 76-65-66-65—272 Steven Alker, $23,625 72-69-66-66—273 John Oda, $23,625 63-68-72-70—273 Rob Oppenheim, $23,625 70-68-67-68—273 Willy Wilcox, $23,625 66-69-69-69—273 Zac Blair, $18,600 71-66-72-65—274 Matthew NeSmith, $16,200 71-68-72-65—276 Austin Smotherman, $16,200 67-68-72-69—276 Brett Stegmaier, $16,200 71-69-68-68—276 Billy Kennerly, $13,200 68-70-66-73—277 Callum Tarren, $13,200 71-72-67-67—277 Casey Wittenberg, $11,100 72-71-70-65—278 Carl Yuan, $11,100 73-68-68-69—278 Albin Choi, $9,300 72-70-69-68—279 Bo Hoag, $9,300 70-68-69-72—279 Lee Hodges, $9,300 70-71-69-69—279 Cameron Percy, $9,300 71-72-68-68—279 Michael Gligic, $6,990 69-71-71-69—280 Chad Ramey, $6,990 70-72-68-70—280 Ben Taylor, $6,990 70-69-69-72—280 Drew Weaver, $6,990 71-71-70-68—280 Brett Drewitt, $4,712 70-70-70-71—281 Scott Gutschewski, $4,712 72-72-68-69—281 Paul Haley II, $4,712 71-70-70-70—281 Michael Hebert, $4,712 71-73-69-68—281 Morgan Hoffmann, $4,712 74-70-69-68—281 Jack Maguire, $4,712 74-69-70-68—281 Andrew Novak, $4,712 73-69-66-73—281 Conrad Shindler, $4,712 70-73-72-66—281 Rafael Campos, $3,510 73-71-70-68—282 Vince India, $3,510 73-70-68-71—282 Brock Mackenzie, $3,510 69-71-73-69—282 Lee McCoy, $3,510 66-73-72-71—282 Charlie Saxon, $3,510 69-74-69-70—282 Matt Atkins, $2,843 74-70-68-71—283 Sebastian Cappelen, $2,843 72-69-70-72—283 Tyler McCumber, $2,843 71-69-71-72—283 Vincent Whaley, $2,843 72-70-69-72—283 Cody Blick, $2,340 72-70-69-73—284 Rico Hoey, $2,340 70-71-72-71—284 Boo Weekley, $2,340 74-67-70-73—284 Greg Yates, $2,340 70-70-72-72—284 Michael Arnaud, $1,830 72-72-73-68—285 Brian Campbell, $1,830 71-70-70-74—285 Doug Ghim, $1,830 69-74-73-69—285 Harry Higgs, $1,830 68-71-75-71—285 Dan McCarthy, $1,830 70-70-74-71—285 Marcelo Rozo, $1,830 72-72-69-72—285 Nicholas Thompson, $1,830 72-72-70-71—285 Timothy Madigan, $1,653 71-72-73-70—286 Brandon Matthews, $1,653 72-69-74-71—286 Tim Wilkinson, $1,653 74-65-77-70—286 Joseph Winslow, $1,653 72-71-67-76—286 Blayne Barber, $1,596 69-73-78-67—287 William Harrold, $1,596 71-73-71-72—287 T.J. Vogel, $1,596 76-68-69-74—287 Christian Brand, $1,560 71-73-70-74—288 Zach Wright, $1,560 73-70-69-76—288 Andy Zhang, $1,560 72-71-77-68—288 Todd Baek, $1,524 75-68-72-74—289 Oscar Fraustro, $1,524 71-71-72-75—289 Lanto Griffin, $1,524 71-69-75-74—289 Paul Imondi, $1,488 75-69-74-72—290 Maverick McNealy, $1,488 69-71-76-74—290 Danny Walker, $1,488 71-73-72-74—290 Wade Binfield, $1,458 71-72-72-76—291 Jordan Niebrugge, $1,458 69-73-76-73—291 Joshua Creel, $1,440 73-71-75-73—292

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.