Wednesday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Albany (NY) 62, New Hampshire 42

American U. 74, Loyola (Md.) 68

Bloomfield 90, Concordia (N.Y.) 83

Advertisement

Boston U. 68, Holy Cross 54

Bucknell 69, Navy 57

Colgate 76, Army 56

Duquesne 75, Rhode Island 72

George Washington 79, Fordham 61

Goldey Beacom 80, Chestnut Hill 51

Hartford 86, Binghamton 60

La Salle 60, UMass 51

Lehigh 93, Lafayette 86, OT

Maine 78, Mass.-Lowell 59

NJIT 66, Florida Gulf Coast 54

Niagara 78, Canisius 70

Rutgers 66, Indiana 58

Seton Hall 65, Providence 63

St. Anselm 92, St. Rose 82

Syracuse 77, Boston College 71

UMBC 57, Stony Brook 49

SOUTH

Auburn 92, Missouri 58

Campbell 68, Radford 67

Carson-Newman at Lincoln Memorial, ppd.

Charleston Southern 85, Presbyterian 84

Florida 90, Mississippi 86, OT

Gardner-Webb 69, High Point 67

Hampton 96, Longwood 83

Jacksonville 72, Stetson 57

Kennesaw St. 81, North Florida 64

Lamar 95, Nicholls 66

Louisville 83, Wake Forest 54

Middle Tennessee 71, UAB 65

New Orleans 72, Northwestern St. 64

Sam Houston St. 62, SE Louisiana 52

Tusculum at Anderson (SC), ppd.

UNC Asheville 71, SC-Upstate 62

Virginia Tech 82, Miami 70

MIDWEST

Adrian at Albion, ppd.

Beloit at Grinnell, ppd.

Bethany Lutheran at Northwestern (Minn.), ppd.

Bethel (Minn.) at St. John’s (Minn.), ppd.

Bradley 81, Evansville 73

Calvin at Alma, ppd.

Cardinal Stritch at St. Francis (Ill.), ppd.

Carleton at Augsburg, ppd.

Carroll (Wis.) at Wheaton (Ill.), ppd.

Gustavus at Hamline, ppd.

Hope at Kalamazoo, ppd.

Illinois St. 69, Drake 55

Iowa St. 93, West Virginia 68

Lawrence at St. Norbert, ppd.

Loyola of Chicago 61, N. Iowa 60

Marquette 76, Butler 58

Minn.-Morris at Crown (Minn.), ppd.

Minnesota 86, Illinois 75

North Central (Minn.) at Martin Luther, ppd.

Olivet at Trine, ppd.

Purdue Fort Wayne 102, South Dakota 71

Richmond 84, Saint Louis 81

Ripon at Lake Forest, ppd.

S. Illinois 88, Indiana St. 73

St. John’s 83, Creighton 67

St. Olaf at St. Mary’s (Minn.), ppd.

St. Thomas (Minn.) at Macalester, ppd.

Villanova 86, DePaul 74

Wichita St. 85, SMU 83

Wis.-Eau Claire at Wis.-Platteville, ppd.

Wis.-La Crosse at Wis.-Stevens Pt., ppd.

Wis.-Stout at Wis.-River Falls, ppd.

Wis.-Superior at St. Scholastica, ppd.

SOUTHWEST

Abilene Christian 78, Texas A&M-CC 71

Houston Baptist 96, Incarnate Word 92

LSU 72, Texas A&M 57

Stephen F. Austin 105, Cent. Arkansas 99, OT

Tulsa 95, Memphis 79

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 78, CS Northridge 71

Fresno St. 75, Wyoming 62

San Diego St. 66, Air Force 51

UCLA 87, Washington St. 67

Utah St. 103, San Jose St. 73

Utah Valley 79, Cal Baptist 62

Washington 75, Southern Cal 62

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.