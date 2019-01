By The Associated Press

Wednesday, Jan. 2 EAST

Albany (NY) 61, Binghamton 56

Columbia 88, Hampton 63

Duquesne 54, Temple 53

Hartford 64, Stony Brook 36

Advertisement

Maine 67, New Hampshire 46

Mass.-Lowell 54, Vermont 51

Mount St. Mary’s 89, Radford 77

SOUTH

Abilene Christian 59, New Orleans 52

Furman 76, Presbyterian 68

Gardner-Webb 62, W. Carolina 52

Incarnate Word 68, McNeese St. 66

Jacksonville 71, Mercer 66

Liberty 61, West Chester 42

NC Central 55, Wilberforce 49

Nicholls 97, Northwestern St. 86

Richmond 59, UNC-Greensboro 48

Stephen F. Austin 62, SE Louisiana 51

MIDWEST

Iowa St. 96, Kansas St. 58

SOUTHWEST

Lamar 63, Houston Baptist 50

North Dakota 75, Oral Roberts 67

Oklahoma 66, Texas Tech 61

TCU 62, West Virginia 48

Texas 60, Oklahoma St. 51

FAR WEST

Boise St. 72, Wyoming 64

Colorado St. 52, UNLV 49

Fresno St. 77, San Jose St. 48

New Mexico 78, Air Force 57

Utah St. 79, Nevada 76

___

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.