By The Associated Press

Saturday, Jan. 12 EAST

American U. 61, Army 51

Bryant 73, Mount St. Mary’s 68

Bucknell 56, Lafayette 47

Canisius 75, St. Peter’s 62

Davidson 77, Rhode Island 67

Fairleigh Dickinson 74, CCSU 67

George Washington 46, Dayton 45

Hartford 61, Vermont 32

Holy Cross 78, Loyola (Md.) 60

Maine 76, Albany (NY) 65

Marist 56, Fairfield 46

Mass.-Lowell 67, UMBC 55

Md.-Eastern Shore 59, NC Central 49

NC A&T 67, Delaware St. 47

Navy 62, Colgate 49

Niagara 58, Iona 46

Penn St. 62, Illinois 48

Quinnipiac 67, Monmouth (NJ) 38

Robert Morris 75, St. Francis Brooklyn 56

Sacred Heart 80, Wagner 68

St. Francis (Pa.) 80, LIU Brooklyn 66

Stony Brook 82, New Hampshire 63

SOUTH

Alabama A&M 80, MVSU 60

Charleston Southern 81, Longwood 74

Chattanooga 76, ETSU 67

Florida Gulf Coast 105, North Florida 66

Furman 65, W. Carolina 55

Georgia St. 56, Louisiana-Monroe 41

High Point 78, Gardner-Webb 61

Howard 61, Bethune-Cookman 40

Louisiana-Lafayette 59, Georgia Southern 48

Mercer 76, Samford 68

Morgan St. 62, SC State 51

New Orleans 88, McNeese St. 76

Nicholls 77, Houston Baptist 54

Norfolk St. 68, Coppin St. 63

North Alabama 72, NJIT 60

Presbyterian 70, SC-Upstate 54

Radford 70, Winthrop 49

SE Louisiana 74, Abilene Christian 71

Stetson 80, Lipscomb 65

Tulsa 75, East Carolina 55

UNC-Asheville 60, Campbell 52

UT Martin 74, Austin Peay 65

VCU 68, Richmond 43

W. Kentucky 85, Marshall 55

Wofford 93, UNC-Greensboro 66

Wright St. 61, N. Kentucky 55

MIDWEST

Akron 74, Bowling Green 71

Buffalo 66, Miami (Ohio) 59

Cent. Michigan 89, N. Illinois 66

E. Michigan 64, W. Michigan 61

Green Bay 60, Youngstown St. 42

Kent St. 58, Toledo 47

Milwaukee 59, Cleveland St. 53

Ohio 90, Ball St. 75

S. Dakota St. 68, Oral Roberts 55

South Dakota 69, Purdue Fort Wayne 51

SOUTHWEST

Appalachian St. 62, Texas State 49

Lamar 57, Cent. Arkansas 37

Rice 76, UTEP 42

Sam Houston St. 76, Incarnate Word 56

Stephen F. Austin 84, Northwestern St. 56

Tulane 61, SMU 43

FAR WEST

Boise St. 99, San Jose St. 68

