By The Associated Press

Thursday, Jan. 17 SOUTH

Chattanooga 89, Wofford 82

Mercer 69, W. Carolina 67

Morehead St. 82, SE Missouri 54

South Alabama 68, Georgia St. 59

UT Martin 87, E. Kentucky 61

W. Kentucky 94, FIU 82

MIDWEST

E. Illinois 75, Murray St. 67

Michigan St. 77, Maryland 60

FAR WEST

Portland 69, San Diego 60

Sacramento St. 65, N. Arizona 61

Weber St. 55, N. Colorado 54

