By The Associated Press

Thursday, Jan. 17 EAST

Marist 88, Siena 59

Syracuse 82, Pittsburgh 50

SOUTH

Belmont 64, Jacksonville St. 41

Chattanooga 89, Wofford 82

Louisville 91, Virginia 43

Mercer 69, W. Carolina 67

Mississippi St. 89, South Carolina 74

Morehead St. 82, SE Missouri 54

North Carolina 84, Wake Forest 61

South Alabama 68, Georgia St. 59

Southern Miss. 65, Charlotte 54

Troy 97, Georgia Southern 81

UNC-Greensboro 55, Samford 54

UT Martin 87, E. Kentucky 61

W. Kentucky 94, FIU 82

MIDWEST

CS Bakersfield 67, UMKC 57

E. Illinois 75, Murray St. 67

Michigan St. 77, Maryland 60

Missouri 61, Georgia 35

SIU-Edwardsville 69, Austin Peay 68

FAR WEST

Portland 69, San Diego 60

Sacramento St. 65, N. Arizona 61

Weber St. 55, N. Colorado 54

