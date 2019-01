By The Associated Press

Thursday, Jan. 24 EAST

Fairfield 55, Iona 42

Fordham 56, Rhode Island 38

Monmouth (NJ) 67, Canisius 61

Niagara 58, Manhattan 54

Virginia 74, Pittsburgh 57

SOUTH

Appalachian St. 75, Arkansas St. 67

Austin Peay 74, Tennessee St. 47

Belmont 65, Murray St. 58

Charlotte 66, UTSA 54

Duke 66, Wake Forest 52

Jacksonville St. 53, E. Kentucky 44

Kentucky 52, Missouri 41

Louisville 68, Florida St. 49

Marshall 90, Louisiana Tech 88

Mercer 65, Chattanooga 58

Mississippi St. 90, Florida 42

Morehead St. 77, Tennessee Tech 56

NC State 54, Clemson 51

North Carolina 81, Virginia Tech 69

Notre Dame 77, Tennessee 62

Old Dominion 78, UTEP 59

Rice 60, Middle Tennessee 47

Samford 79, ETSU 58

South Alabama 83, Louisiana-Lafayette 60

Southern Miss. 69, W. Kentucky 56

Troy 78, Louisiana-Monroe 56

UAB 70, North Texas 60

UALR 60, Coastal Carolina 47

UT Martin 90, E. Illinois 66

Vanderbilt 80, Mississippi 68

MIDWEST

Green Bay 62, Ill.-Chicago 32

Indiana 70, Michigan 60

Michigan St. 77, Illinois 60

Northwestern 58, Nebraska 54

Purdue 64, Minnesota 53

Purdue Fort Wayne 56, Nebraska-Omaha 48

SE Missouri 63, SIU-Edwardsville 58

SOUTHWEST

Arkansas 72, Alabama 61

Georgia St. 57, Texas State 34

Texas-Arlington 81, Georgia Southern 48

FAR WEST

Loyola Marymount 72, Pacific 67

Portland St. 76, E. Washington 64

UMKC 68, Utah Valley 64

