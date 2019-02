By The Associated Press

Saturday, Jan. 26 EAST

American U. 60, Lafayette 45

Boston U. 49, Navy 35

Bryant 72, CCSU 60

Bucknell 75, Holy Cross 71

Advertisement

Buffalo 93, N. Illinois 64

Canisius 62, Rider 49

Colgate 73, Loyola (Md.) 64

Columbia 65, Cornell 57

Hartford 82, Albany (NY) 35

Harvard 73, Dartmouth 57

Lehigh 73, Army 50

Monmouth (NJ) 76, Niagara 54

Mount St. Mary’s 61, LIU Brooklyn 45

Richmond 74, La Salle 60

Robert Morris 69, Wagner 46

St. Bonaventure 64, UMass 63

St. Francis (Pa.) 85, Sacred Heart 68

St. Francis Brooklyn 64, Fairleigh Dickinson 53

Stony Brook 67, Vermont 61

Temple 84, East Carolina 62

UMBC 64, New Hampshire 62

West Virginia 60, Kansas St. 30

Yale 84, Brown 72

SOUTH

Alabama St. 76, Alcorn St. 63

Belmont 80, Austin Peay 62

Bethune-Cookman 73, Morgan St. 69

Charlotte 62, UTEP 39

Chattanooga 73, Samford 63

Coastal Carolina 88, Arkansas St. 72

Coppin St. 73, Florida A&M 53

FAU 77, FIU 55

Furman 63, Wofford 50

Hampton 82, Gardner-Webb 80

High Point 71, Charleston Southern 64

Howard 78, Delaware St. 62

Jackson St. 77, Grambling St. 74

Liberty 85, Jacksonville 75

McNeese St. 81, Houston Baptist 71

Md.-Eastern Shore 59, Norfolk St. 43

Mercer 64, ETSU 41

Middle Tennessee 61, North Texas 46

Morehead St. 66, Jacksonville St. 55

NC A&T 52, NC Central 49

Northwestern St. 58, SE Louisiana 47

Old Dominion 72, UTSA 47

Prairie View 75, MVSU 65

Radford 56, Campbell 52

Rice 55, UAB 43

SC State 71, Savannah St. 60

SC-Upstate 72, Longwood 67

South Alabama 77, Louisiana-Monroe 49

Southern Miss. 64, Marshall 52

Southern U. 54, Alabama A&M 50

Stetson 76, Lipscomb 49

Tennessee St. 65, Murray St. 61

Tennessee Tech 81, E. Kentucky 68

Troy 90, Louisiana-Lafayette 64

UALR 74, Appalachian St. 59

UNC-Greensboro 71, W. Carolina 59

UT Martin 68, SIU-Edwardsville 55

W. Kentucky 81, Louisiana Tech 76

Wichita St. 62, Tulane 44

Winthrop 55, Presbyterian 52

MIDWEST

Akron 70, Toledo 64

Bradley 79, Illinois St. 68

Cent. Michigan 71, E. Michigan 61

Cincinnati 80, Memphis 56

IUPUI 67, Green Bay 63

Miami (Ohio) 79, Kent St. 63

Milwaukee 72, Ill.-Chicago 53

Ohio 82, Bowling Green 79

Providence 77, Creighton 63

Purdue Fort Wayne 70, Denver 55

S. Dakota St. 81, Nebraska-Omaha 47

SE Missouri 72, E. Illinois 57

South Dakota 92, W. Illinois 49

W. Michigan 65, Ball St. 62

Youngstown St. 73, Cleveland St. 55

SOUTHWEST

Abilene Christian 77, Cent. Arkansas 70

Georgia Southern 65, Texas State 55

Houston 76, Tulsa 44

Incarnate Word 81, New Orleans 69

Iowa St. 84, Oklahoma St. 71

Lamar 83, Sam Houston St. 72

Oral Roberts 101, N. Dakota St. 72

SMU 46, South Florida 44

Texas 78, Texas Tech 71

Texas Southern 59, Ark.-Pine Bluff 58

Texas-Arlington 69, Georgia St. 45

FAR WEST

Air Force 88, San Jose St. 77

BYU 65, San Diego 56

CS Northridge 51, Long Beach St. 37

Fresno St. 57, Colorado St. 54

Gonzaga 78, Santa Clara 61

Grand Canyon 75, California Baptist 71

Hawaii 47, UC Santa Barbara 35

Idaho 80, Portland St. 78

Idaho St. 61, Montana St. 43

Montana 72, Weber St. 60

N. Colorado 63, N. Arizona 53

New Mexico 68, Utah St. 64

New Mexico St. 71, Rio Grande 63

Pacific 78, Pepperdine 67

Portland 78, San Francisco 73

Sacramento St. 73, E. Washington 70

Saint Mary’s (Cal) 86, Loyola Marymount 62

UC Davis 75, Cal St.-Fullerton 39

UC Irvine 73, Cal Poly 57

UMKC 86, Seattle 62

UNLV 71, San Diego St. 57

Utah Valley 76, Chicago St. 61

Wyoming 64, Boise St. 52

___

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.