By The Associated Press

Sunday, Jan. 27 EAST

Davidson 60, Fordham 56

Delaware 74, Coll. of Charleston 50

Drexel 67, UNC-Wilmington 55

Maine 95, Binghamton 66

Manhattan 69, Marist 51

North Alabama 77, NJIT 54

Penn 81, Haverford 46

Quinnipiac 76, Iona 39

Rutgers 69, Penn St. 61

Seton Hall 76, Georgetown 63

Siena 50, St. Peter’s 46

Villanova 73, St. John’s 57

SOUTH

Alabama 58, Georgia 53

Arkansas 83, Florida 73

Florida Gulf Coast 80, North Florida 48

James Madison 82, Elon 30

Louisville 70, Pittsburgh 42

Miami 76, Boston College 73

N. Kentucky 72, Oakland 50

North Carolina 78, Notre Dame 73

Syracuse 64, Duke 55

Tennessee 74, LSU 65

VCU 57, Saint Louis 47

MIDWEST

Dayton 72, Saint Joseph’s 65

Drake 78, Evansville 47

Maryland 76, Indiana 56

N. Iowa 71, Indiana St. 51

Wright St. 78, Detroit 59

SOUTHWEST

TCU 58, Kansas 53

FAR WEST

Utah 75, Stanford 68

