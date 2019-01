WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 6 1. Karolina Pliskova $188,280 2. Aryna Sabalenka $163,260 3. Lesia Tsurenko $100,580 4. Alison Riske $81,251 5. Naomi Osaka $53,665 5. Donna Vekic $53,665 7. Vera Zvonareva $47,299 8. Julia Goerges $43,910 9. Wang Yafan $43,663 10. Anett Kontaveit $25,635 10. Anastasija Sevastova $25,635 12. Nicole Melichar $24,165 12. Kveta Peschke $24,165 14. Aliaksandra Sasnovich $23,685 14. Ajla Tomljanovic $23,685 16. Bianca Andreescu $21,400 17. Peng Shuai $17,714 18. Kiki Bertens $14,655 18. Elina Svitolina $14,655 20. Yang Zhaoxuan $14,604 21. Sorana Cirstea $14,137 21. Veronika Kudermetova $14,137 23. Katerina Siniakova $13,995 24. Monica Niculescu $13,121 24. Maria Sharapova $13,121 26. Chan Hao-ching $12,910 26. Latisha Chan $12,910 28. Destanee Aiava $12,705 28. Kimberly Birrell $12,705 28. Marie Bouzkova $12,705 28. Harriet Dart $12,705 28. Johanna Konta $12,705 28. Petra Kvitova $12,705 34. Eugenie Bouchard $12,050 35. Viktoria Kuzmova $11,780 36. Hsieh Su-wei $11,300 37. Kristina Mladenovic $10,530 37. Anastasia Potapova $10,530 39. Sofia Kenin $9,460 40. Mihaela Buzarnescu $8,890 40. Daria Kasatkina $8,890 40. Elise Mertens $8,890 40. Sam Stosur $8,890 44. Duan Yingying $8,360 45. Timea Bacsinszky $8,334 46. Pauline Parmentier $8,254 46. Wang Xinyu $8,254 48. Ekaterina Alexandrova $7,238 48. Ons Jabeur $7,238 48. Ivana Jorovic $7,238 48. Anastasia Pavlyuchenkova $7,238 48. Kristyna Pliskova $7,238 48. Evgeniya Rodina $7,238

