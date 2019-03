2019 Compensatory NFL Draft Picks

By The Associated Press

April 25-27 in Nashville, Tenn. Round (Overall Selection) Team

3 (96) Washington

3 (97) New England

3 (98) Los Angeles Rams

3 (99) Los Angeles Rams

Advertisement

3 (100) Carolina

3 (101) New England

3 (102) Baltimore

4 (135) Indianapolis

4 (136) Dallas

4 (137) Atlanta

4 (138) Philadelphia

5 (171) New York Giants

5 (172) Atlanta

5 (173) Washington

6 (205) New England

6 (206) Washington

6 (207) Arizona

6 (208) Philadelphia

6 (209) Minnesota

6 (210) Cincinnati

6 (211) Cincinnati

6 (212) San Francisco

6 (213) Cincinnati

6 (214) Kansas City

7 (247) Minnesota

7 (248) Arizona

7 (249) Arizona

7 (250) Minnesota

7 (251) Los Angeles Rams

7 (252) New England

7 (253) Washington

7 (254) Arizona

___

ARIZONA

Lost: Brown, Jaron; Brown, John; Gabbert, Blaine; Martin, Kareem; Stanton, Drew; Williams, Tramon

Gained: Pugh, Justin; Smith, Andre

ATLANTA

Lost: Clayborn, Adrian; Gabriel, Taylor; Poe, Dontari; Roberts, Andre

Gained: Fusco, Brandon; Paulsen, Logan

BALTIMORE

Lost: Jensen, Ryan; Wallace, Mike; Watson, Benjamin

Gained: Brown, John

CAROLINA

Lost: Dickson, Ed; Lotulelei, Star; Norwell, Andrew

Gained: Cockrell, Ross; Poe, Dontari

CINCINNATI

Lost: Bodine, Russell; Hill, Jeremy; McCarron, A.J.; Smith, Andre; Smith, Chris

Gained: Brown, Preston

DALLAS

Lost: Hitchens, Anthony; Wilber, Kyle

Gained: Fleming, Cameron

INDIANAPOLIS

Lost: Bostic, Jon; Gore, Frank; Melvin, Rashaan; Mingo, Barkevious; Moncrief, Donte

Gained: Autry, Denico; Grant, Ryan; Slauson, Matt

KANSAS CITY

Lost: Fulton, Zach; Logan, Bennie; Mitchell, Terrance; Pierre-Louis, Kevin; Wilson, Albert

Gained: Henne, Chad; Hitchens, Anthony; Watkins, Sammy; Williams, Damien

LOS ANGELES RAMS

Lost: Carrier, Derek; Davis, Cody; Johnson, Trumaine; Watkins, Sammy

Gained: None

MINNESOTA

Lost: Bridgewater, Teddy; Brock, Tramaine; Keenum, Case; McKinnon, Jerick; Stephen, Shamar

NEW ENGLAND

Lost: Amendola, Danny; Bademosi, Johnson; Butler, Malcolm; Fleming, Cameron; Lewis, Dion; Solder, Nate

Gained: Clayborn, Adrian; Hill, Jeremy

NEW YORK GIANTS

Lost: Cockrell, Ross; Fluker, D.J.; Kennard, Devon; Pugh, Justin; Richburg, Weston; Smith, Geno

Gained: Latimer, Cody; Martin, Kareem; Solder, Nate; Thomas, Michael

PHILADELPHIA

Lost: Allen, Beau; Blount, LeGarrette; Burton, Trey; Robinson, Patrick

Gained: Ngata, Haloti; Wallace, Mike

SAN FRANCISCO

Lost: Fusco, Brandon; Hall, Leon; Hyde, Carlos; Lynch, Aaron; Paulsen, Logan

Gained: McKinnon, Jerick; Richburg, Weston

WASHINGTON

Lost: Compton, Will; Cousins, Kirk; Grant, Ryan; Long, Spencer; Murphy, Trent; Paul, Niles

Gained: Richardson, Paul

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.