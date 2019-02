ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 17 1. Novak Djokovic $3,032,210 2. Rafael Nadal $1,478,460 3. Stefanos Tsitsipas $713,381 4. Lucas Pouille $680,499 5. Roberto Bautista Agut $569,070 6. Gael Monfils $565,010 7. Kei Nishikori $540,284 8. Pierre-Hugues Herbert $528,891 9. Daniil Medvedev $466,662 10. Milos Raonic $380,067 11. Tomas Berdych $367,254 12. Stan Wawrinka $352,114 13. Frances Tiafoe $348,762 14. Nicolas Mahut $290,182 15. Jo-Wilfried Tsonga $267,468 16. Marco Cecchinato $254,322 17. Marton Fucsovics $237,328 18. Pablo Carreno Busta $234,030 19. Jeremy Chardy $227,978 20. Diego Schwartzman $226,983 21. Andreas Seppi $224,778 22. Alex de Minaur $219,601 23. Reilly Opelka $213,796 24. Henri Kontinen $211,000 25. Fernando Verdasco $204,759 26. Grigor Dimitrov $204,337 27. Joao Sousa $203,045 28. Denis Shapovalov $198,410 29. Nikoloz Basilashvili $189,704 30. David Goffin $189,586 31. Marin Cilic $187,512 31. Borna Coric $187,512 31. Roger Federer $187,512 31. Alexander Zverev $187,512 35. Leonardo Mayer $181,645 36. Guido Pella $179,567 37. Ryan Harrison $171,080 38. Tennys Sandgren $168,092 39. Taylor Fritz $167,790 40. Sam Querrey $167,264 41. Kevin Anderson $166,716 42. Robin Haase $159,896 43. Gilles Simon $158,631 44. Karen Khachanov $154,326 45. Radu Albot $149,397 46. Alexei Popyrin $147,479 47. Fabio Fognini $147,431 48. Philipp Kohlschreiber $147,013 49. Damir Dzumhur $140,715 50. Pablo Cuevas $140,160

