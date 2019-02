ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 3 1. Novak Djokovic $3,032,210 2. Rafael Nadal $1,478,460 3. Stefanos Tsitsipas $678,939 4. Lucas Pouille $668,824 5. Roberto Bautista Agut $551,507 6. Pierre-Hugues Herbert $456,041 7. Kei Nishikori $424,132 8. Milos Raonic $349,557 9. Frances Tiafoe $337,072 10. Tomas Berdych $305,832 11. Nicolas Mahut $281,124 12. Daniil Medvedev $246,987 13. Pablo Carreno Busta $222,780 14. Alex de Minaur $219,601 15. Grigor Dimitrov $204,337 16. Joao Sousa $191,550 17. Marin Cilic $187,512 17. Borna Coric $187,512 17. Roger Federer $187,512 17. Alexander Zverev $187,512 21. Andreas Seppi $185,518 22. Taylor Fritz $167,790 23. Kevin Anderson $166,716 24. Leonardo Mayer $164,995 25. David Goffin $161,031 26. Tennys Sandgren $157,972 27. Ryan Harrison $156,270 28. Nikoloz Basilashvili $148,456 29. Fernando Verdasco $147,615 30. Diego Schwartzman $146,533 31. Alexei Popyrin $142,259 32. Henri Kontinen $138,985 33. Marco Cecchinato $138,972 34. John Peers $136,615 35. Sam Querrey $131,484 36. Gilles Simon $130,076 37. Alex Bolt $129,623 38. Fabio Fognini $128,611 39. Karen Khachanov $127,351 40. Ivo Karlovic $124,931 41. Robin Haase $121,153 42. Jeremy Chardy $119,940 43. Marton Fucsovics $118,733 44. Denis Shapovalov $117,106 45. Cameron Norrie $116,404 46. Jordan Thompson $115,903 47. Stan Wawrinka $115,851 48. Philipp Kohlschreiber $115,011 49. Thomas Fabbiano $114,361 50. Filip Krajinovic $111,786

