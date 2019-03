Canucks-Avalanche Sums

By The Associated Press

Vancouver 1 0 1 0—2 Colorado 2 0 0 0—3 Colorado won shootout 2-1.

First Period_1, Colorado, MacKinnon 33 (Andrighetto, Wilson), 8:19. 2, Vancouver, Roussel 8 (Boeser, Biega), 9:13. 3, Colorado, Rantanen 27 (Landeskog), 18:26 (pp). Penalties_Rantanen, COL, (high sticking), 0:11; Sautner, VAN, (slashing), 5:45; Zadorov, COL, (cross checking), 10:42; Wilson, COL, (tripping), 15:01; Beagle, VAN, (interference), 17:17.

Second Period_None. Penalties_Hutton, VAN, (slashing), 4:27; Landeskog, COL, (boarding), 16:11.

Third Period_4, Vancouver, Leivo 12 (Spooner, Biega), 16:58. Penalties_Johnson, COL, (tripping), 0:47.

Overtime_None. Penalties_MacKinnon, COL, (roughing), 4:45; Pearson, VAN, (roughing), 4:45.

Advertisement

Shootout_Vancouver 1 (, Pettersson NG, Boeser G, Horvat NG, Goldobin NG, Granlund NG, Spooner NG), Colorado 2 (, MacKinnon NG, Landeskog NG, Rantanen G, Compher NG, Brassard NG, Soderberg G).

Shots on Goal_Vancouver 8-12-9-3_32. Colorado 17-12-12-4_45.

Power-play opportunities_Vancouver 0 of 5; Colorado 1 of 3.

Goalies_Vancouver, Markstrom 23-18-8 (45 shots-43 saves). Colorado, Varlamov 18-15-9 (32-30).

T_2:48.

Referees_Jake Brenk, Jean Hebert. Linesmen_Scott Cherrey, James Tobias.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.