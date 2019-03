Cardinals 11, Marlins 1

By The Associated Press

St. Louis Miami ab r h bi ab r h bi Ko.Wong 2b 1 0 0 0 M.Rojas ss 2 0 1 1 Rbinson ph 4 2 2 1 Machado ss 2 0 0 0 Mrtinez rf 2 0 0 0 Andrson 3b 1 0 0 0 Carlson ph 4 1 1 0 Marrero 3b 2 0 0 0 P.DJong ss 1 1 0 0 N.Wlker 1b 2 0 0 0 T.Edman ph 4 2 3 1 G.Coper 1b 2 0 1 0 M.Ozuna dh 1 0 0 0 O’Brien rf 2 0 0 0 Schrock ph 4 2 3 4 M.Serra rf 2 0 0 0 J.Gyrko 3b 2 0 1 1 S.Cstro 2b 2 0 0 0 R.Urias pr 4 2 2 3 Is.Diaz 2b 1 0 0 0 H.Bader cf 2 0 1 0 J.Alfro c 1 0 0 0 L.Thmas ph 3 0 3 0 J.Berti ph 1 0 0 0 A.Grcia lf 3 0 0 0 S.Othmn c 1 0 0 0 Arzrena lf 1 0 0 0 Brinson dh 1 1 1 0 Knizner c 3 1 2 0 Gerrero ph 1 0 0 0 J.Hdson c 1 0 0 0 Au.Dean lf 2 0 0 0 R.Rvelo 1b 5 0 2 1 Ramirez lf 1 0 0 0 Herrera cf 2 0 0 0 Vi.Mesa cf 1 0 0 0 Totals 45 11 20 11 Totals 29 1 3 1

St. Louis 000 155 000—11 Miami 001 000 000—1

E_Brice (1). LOB_St. Louis 12, Miami 3. 2B_Robinson (1), Schrock (1), Knizner (1), Brinson (1). HR_Schrock (1), Urias (1). SB_Brinson (1). CS_Brinson (1).

IP H R ER BB SO St. Louis Mikolas 2 0 0 0 0 1 Flaherty 1 2 1 1 1 0 Layne W, 1-0 1 0 0 0 0 3 Beck 1 0 0 0 1 0 Cervenka 1 0 0 0 0 2 Helsley 2 0 0 0 0 3 Meisinger 1 1 0 0 0 1 Miami Alcantara 2 1 0 0 1 3 Conley 1 0 0 0 1 0 Brice 1 1 1 0 1 3 Alvarez L, 0-1 2-3 6 5 5 0 0 Moran 1-3 0 0 0 2 1 Graves 2-3 8 5 5 0 0 Anderson 1 1-3 1 0 0 0 1 Meyer 2 3 0 0 0 2

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Angel Hernandez; Third, Adam Beck.

T_3:15. A_4,831

Advertisement

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.