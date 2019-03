By The Associated Press

Saturday, Feb. 23 EAST

Colgate 93, Navy 71

LIU Brooklyn 69, St. Francis (Pa.) 66

Marquette 76, Providence 58

Northeastern 73, Towson 58

Advertisement

Richmond 84, La Salle 75

Temple 84, Tulsa 73

UMass 80, Saint Joseph’s 79

Vermont 69, Binghamton 63

SOUTH

Campbell 74, Longwood 72

Clemson 76, Boston College 66

Coastal Carolina 95, Georgia St. 82

Georgia Southern 92, Appalachian St. 69

Kentucky 80, Auburn 53

LSU 82, Tennessee 80, OT

Maryland 72, Ohio St. 62

Miami 80, Georgia Tech 65

Old Dominion 67, W. Kentucky 63

The Citadel 87, Samford 83, OT

VCU 85, George Washington 57

Virginia 64, Louisville 52

Winthrop 80, Charleston Southern 78, 2OT

MIDWEST

Akron 70, Miami (Ohio) 58

Bradley 63, Evansville 61

Cent. Michigan 64, Ball St. 57

Creighton 82, Georgetown 69

E. Michigan 77, W. Michigan 76, OT

Missouri St. 67, Indiana St. 61

Penn St. 83, Illinois 76

Purdue 75, Nebraska 72

Wright St. 82, Youngstown St. 54

SOUTHWEST

Baylor 82, West Virginia 75

Oklahoma 69, Texas 67

TCU 75, Iowa St. 72

FAR WEST

Colorado St. 83, Wyoming 48

___

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.