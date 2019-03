Diamondbacks 5, Cubs 4

By The Associated Press

Arizona Chicago ab r h bi ab r h bi S.Brito cf 3 0 0 1 Alm Jr. cf 2 1 1 0 Lcastro cf 1 0 1 0 Hnnmann cf 2 0 0 0 Tmlnson 3b 3 1 0 0 K.Brynt 3b 1 1 0 0 D.Leyba ss 1 0 0 0 R.Court 3b 2 0 0 0 W.Flres 2b 2 1 1 3 A.Rizzo 1b 2 0 1 1 C.Jseph c 2 0 0 0 J.Addci 1b 2 0 0 0 C.Wlker 1b 2 0 2 1 Ja.Baez dh 2 1 1 0 Ke.Cron 1b 1 0 0 0 Mrzilli pr 2 0 0 0 Sza Jr. dh 2 0 0 0 Schwrbr lf 1 1 0 0 I.Vrgas pr 1 0 0 0 C.Burks lf 2 0 0 0 A.Avila c 2 0 0 0 Dscalso 2b 2 0 0 1 A.Young 2b 1 0 0 0 Gmbrone 2b 2 0 0 0 Y.Tomas rf 2 1 0 0 Zagunis rf 1 0 0 0 Almonte lf 0 0 0 0 J.Field rf 2 0 0 0 Chsholm ss 2 1 0 0 Russell ss 1 0 0 1 A.Aplin rf 1 0 0 0 Z.Short ss 1 0 0 0 Rfsnydr lf 3 1 1 0 Cratini c 3 0 0 0 Mthisen 3b 1 0 0 0 Ia.Rice c 0 0 0 0 Totals 30 5 5 5 Totals 30 4 3 3

Arizona 050 000 000—5 Chicago 400 000 000—4

E_Walker (1), Bryant (1). DP_Arizona 1, Chicago 0. LOB_Arizona 7, Chicago 7. 2B_Flores (1), Almora Jr. (1), Baez (1). SB_Leyba (2), Hannemann 2 (2). CS_Tomas (1). SF_Brito (1), Russell (2).

IP H R ER BB SO Arizona Godley 1-3 2 4 3 3 0 Magnifico W, 1-0 2-3 0 0 0 0 0 Nolasco H, 1 1 0 0 0 0 1 Rzepczynski H, 1 1 1 0 0 0 3 Sherfy H, 1 1 0 0 0 2 0 Vargas H, 1 2 0 0 0 0 1 Crichton H, 1 1 0 0 0 0 1 Kohn H, 1 1 0 0 0 0 1 McCanna 1 0 0 0 2 2 Chicago Darvish 1 1-3 0 2 1 4 0 Effross L, 0-1 2-3 3 3 0 0 0 Wick 1 0 0 0 1 2 Zagurski 1 1-3 1 0 0 0 1 Carasiti 1 2-3 0 0 0 1 1 Ramirez 1 0 0 0 1 1 Baldonado 1 0 0 0 1 1 Brooks 1 1 0 0 0 0

WP_Godley.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Chris Guccione; Second, Kerwin Danley; Third, Chad Whitson.

T_3:27. A_10,666

