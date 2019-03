Europa League Glance

By The Associated Press

All Times EST (Home teams listed first) SECOND ROUND First leg Tuesday, Feb. 12

Fenerbahce (Turkey) 1, Zenit St. Petersburg (Russia) 0

Thursday, Feb. 14

BATE Borisov (Belarus) 1, Arsenal (England) 0

Galatasaray (Turkey) 1, Benfica (Portugal) 2

Krasnodar (Russia) 0, Bayer Leverkusen (Germany) 0

Lazio (Italy) 0, Sevilla (Spain) 1

Olympiakos (Greece) 2, Dynamo Kiev (Ukraine) 2

Rapid Vienna (Austria) 0, Inter Milan (Italy) 1

Rennes (France) 3, Real Betis (Spain) 3

Slavia Prague (Czech Republic) 0, Genk (Belgium) 0

Club Brugge (Belgium) 2, Salzburg (Austria) 1

Celtic (Scotland) 0, Valencia (Spain) 2

Malmo (Sweden) 1, Chelsea (England) 2

Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2, Eintracht Frankfurt (Germany) 2

Sporting Lisbon (Portugal) 0, Villarreal (Spain) 1

Viktoria Plzen (Czech Republic) 2, Dinamo Zagreb (Croatia) 1

Zurich (Switzerland) 1, Napoli (Italy) 3

Second Leg Wednesday, Feb. 20

Sevilla (Spain) 2, Lazio (Italy) 0, Sevilla advanced on 3-0 aggregate

Thursday, Feb. 21

Arsenal (England) 3, BATE Borisov (Belarus) 0, Arsenal advanced on 3-1 aggregate

Dinamo Zagreb (Croatia) 3, Viktoria Plzen (Czech Republic) 0, Dinamo Zagreb advanced on 4-2 aggregate

Eintracht Frankfurt (Germany) 4, Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1, Eintracht Frankfurt advanced on 6-3 aggregate

Napoli (Italy) 2, Zurich (Switzerland) 0, Napoli advanced on 5-1 aggregate

Salzburg (Austria) 4, Club Brugge (Belgium) 0, Salzburg advanced on 5-2 aggregate

Valencia (Spain) 1, Celtic (Scotland) 0, Valencia advanced on 3-0 aggregate

Villarreal (Spain) 1, Sporting Lisbon (Portugal) 1, Villarreal advanced on 2-1 aggregate

Zenit St. Petersburg (Russia) 3, Fenerbahce (Turkey) 1, Zenit St. Petersburg advanced on 3-2 aggregate

Bayer Leverkusen (Germany) 1, Krasnodar (Russia) 1, 1-1 aggregate; Krasnodar advanced 1-0 away goals

Benfica (Portugal) 0, Galatasaray (Turkey) 0, Benefica advanced on 2-1 aggregate

Chelsea (England) 3, Malmo (Sweden) 0, Chelsea advanced on 5-1 aggregate

Dynamo Kiev (Ukraine) 1, Olympiakos (Greece) 0, Dynamo Kiev advanced on 3-2 aggregate

Genk (Belgium) 1, Slavia Prague (Czech Republic) 4, Slavia Prague advanced on 4-1 aggregate

Inter Milan (Italy) 4, Rapid Vienna (Austria) 0, Inter Milan advanced on 5-0 aggregate

Real Betis (Spain) 1, Rennes (France) 3, Rennes advanced on 6-4 aggregate

THIRD ROUND First Leg Thursday, March 7

Chelsea (England) vs. Dynamo Kiev (Ukraine)

Eintracht Frankfurt (Germany) vs. Inter Milan (Italy)

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Benfica (Portugal)

Napoli (Italy) vs. Salzburg (Austria)

Valencia (Spain) vs. Krasnodar (Russia)

Sevilla (Spain) vs. Slavia Prague (Czech Republic)

Rennes (France) vs. Arsenal (England)

Zenit St. Petersburg (Russia) vs. Villarreal (Spain)

Second Leg Thursday, March 14

Dynamo Kiev (Ukraine) vs. Chelsea (England)

Inter Milan (Italy) vs. Eintracht Frankfurt (Germany)

Benfica (Portugal) vs. Dinamo Zagreb (Croatia)

Salzburg (Austria) vs. Napoli (Italy)

Krasnodar (Russia) vs. Valencia (Spain)

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Sevilla (Spain)

Arsenal (England) vs. Rennes (France)

Villarreal (Spain) vs. Zenit St. Petersburg (Russia)

QUARTERFINALS First Leg Thursday, April 11

TBD

Second Leg Thursday, April 18

TBD

SEMIFINALS First Leg Thursday, May 2

TBD

Second Leg Thursday, May 9

TBD

CHAMPIONSHIP At Baku, Azerbaijan Wednesday, May 29

TBD

