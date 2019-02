Genesis Open Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Riviera CC Los Angeles Purse: $7.4 million Yardage: 7,322; Par: 71 Third Round Justin Thomas 66-65-65—196 -17 Adam Scott 66-65-69—200 -13 J.B. Holmes 63-69-68—200 -13 Jordan Spieth 64-70-70—204 -9 Rory McIlroy 72-63-69—204 -9 Marc Leishman 69-69-67—205 -8 Jonas Blixt 71-68-66—205 -8 Bubba Watson 70-66-69—205 -8 Kyle Jones 68-67-70—205 -8 Tiger Woods 70-71-65—206 -7 Si Woo Kim 68-70-68—206 -7 Charles Howell III 69-69-68—206 -7 Kelly Kraft 69-68-69—206 -7 Jon Rahm 67-70-69—206 -7 Patrick Rodgers 66-67-73—206 -7 Michael Thompson 69-64-73—206 -7 Tony Finau 66-68-72—206 -7 Bryson DeChambeau 70-68-69—207 -6 J.T. Poston 67-70-70—207 -6 Beau Hossler 68-69-70—207 -6 Paul Casey 70-66-71—207 -6 Rafa Cabrera Bello 68-71-69—208 -5 Carlos Ortiz 67-72-69—208 -5 Dustin Johnson 73-66-69—208 -5 Russell Henley 69-73-66—208 -5 Kevin Na 70-70-69—209 -4 Matt Kuchar 68-72-69—209 -4 Tommy Fleetwood 70-69-70—209 -4 Patrick Cantlay 68-71-70—209 -4 Scott Langley 69-70-70—209 -4 Freddie Jacobson 70-71-68—209 -4 Joaquin Niemann 71-66-72—209 -4 Nick Taylor 70-71-68—209 -4 Kyoung-Hoon Lee 72-69-68—209 -4 Xander Schauffele 74-68-67—209 -4 Jim Furyk 67-73-70—210 -3 Abraham Ancer 69-71-70—210 -3 Bill Haas 67-72-71—210 -3 Hideki Matsuyama 71-69-70—210 -3 Scott Brown 70-71-69—210 -3 Cameron Smith 72-69-69—210 -3 Luke List 71-66-73—210 -3 Vaughn Taylor 67-69-74—210 -3 Jason Kokrak 69-73-68—210 -3 Peter Uihlein 69-73-68—210 -3 Pat Perez 69-73-68—210 -3 Aaron Baddeley 69-71-71—211 -2 Brian Gay 71-69-71—211 -2 Kramer Hickok 66-74-71—211 -2 Peter Malnati 72-69-70—211 -2 Sergio Garcia 75-67-69—211 -2 C.T. Pan 69-73-69—211 -2 Danny Willett 71-71-69—211 -2 Dylan Frittelli 68-72-72—212 -1 Brian Stuard 69-70-73—212 -1 Phil Mickelson 72-69-71—212 -1 Ryan Moore 68-72-73—213 E Robert Garrigus 69-71-73—213 E Max Homa 69-70-74—213 E Alex Cejka 70-70-73—213 E Ernie Els 71-71-71—213 E Davis Love III 69-71-74—214 +1 Stephan Jaeger 71-71-72—214 +1 Keegan Bradley 66-74-75—215 +2 Sam Ryder 69-71-75—215 +2 Brian Harman 69-71-75—215 +2 Martin Kaymer 71-69-75—215 +2 Richard H. Lee 70-71-74—215 +2 Shawn Stefani 72-70-73—215 +2 Ted Potter, Jr. 70-69-77—216 +3 Adam Hadwin 68-72-77—217 +4 Seamus Power 70-72-75—217 +4 Jimmy Walker 67-75-75—217 +4 Tae Hee Lee 68-74-75—217 +4 Sung Kang 69-72-78—219 +6 Cody Gribble 71-70-79—220 +7

