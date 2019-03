Honda LPGA Thailand Scores

By The Associated Press

Sunday At Siam Country Club (Old Course) Chonburi, Thailand Purse: $1.6 million Yardage: 6,576; Par: 72 Final a-amateur Amy Yang, $240,000 69-66-66-65—266 Minjee Lee, $149,659 65-69-67-66—267 Carlota Ciganda, $108,567 70-67-68-63—268 Jenny Shin, $83,985 65-68-70-68—271 Eun-Hee Ji, $67,599 63-71-70-68—272 Brooke M. Henderson, $55,308 66-73-66-68—273 Nelly Korda, $46,295 69-69-66-70—274 Megan Khang, $40,559 70-69-70-66—275 Danielle Kang, $36,462 65-71-69-71—276 Cristie Kerr, $29,866 75-67-66-69—277 Moriya Jutanugarn, $29,866 69-68-71-69—277 Yu Liu, $29,866 68-70-67-72—277 Austin Ernst, $29,866 69-66-69-73—277 Ariya Jutanugarn, $25,236 68-72-68-70—278 Sandra Gal, $21,959 69-73-72-65—279 Bronte Law, $21,959 68-72-72-67—279 Sei Young Kim, $21,959 71-71-67-70—279 Shanshan Feng, $21,959 71-71-66-71—279 Lydia Ko, $19,173 73-67-71-69—280 Katherine Kirk, $19,173 66-71-71-72—280 Sung Hyun Park, $17,862 69-72-72-68—281 Charley Hull, $17,862 69-71-73-68—281 Marina Alex, $15,377 69-76-68-69—282 Mi Hyang Lee, $15,377 71-73-69-69—282 Angel Yin, $15,377 70-72-68-72—282 Michelle Wie, $15,377 68-72-68-74—282 Amy Olson, $15,377 68-67-72-75—282 Lizette Salas, $15,377 66-68-71-77—282 Beatriz Recari, $11,444 74-73-73-63—283 Jin Young Ko, $11,444 72-73-70-68—283 Ally McDonald, $11,444 69-72-74-68—283 So Yeon Ryu, $11,444 74-71-69-69—283 Pannarat Thanapolboonyaras, $11,444 72-71-71-69—283 Gaby Lopez, $11,444 71-72-71-69—283 Brittany Altomare, $11,444 69-75-69-70—283 Jodi Ewart Shadoff, $11,444 70-72-69-72—283 Jennifer Song, $11,444 66-75-70-72—283 Mo Martin, $8,706 67-74-71-72—284 Hyo Joo Kim, $8,706 70-70-72-72—284 Ryann O’Toole, $8,706 69-68-75-72—284 Lindy Duncan, $8,706 69-73-69-73—284 Emma Talley, $7,128 74-75-66-70—285 In Gee Chun, $7,128 69-73-73-70—285 Pernilla Lindberg, $7,128 73-71-70-71—285 Jacqui Concolino, $7,128 69-71-73-72—285 Muni He, $7,128 71-70-71-73—285 Ayako Uehara, $7,128 68-71-73-73—285 Wei-Ling Hsu, $5,879 76-72-69-69—286 Celine Boutier, $5,879 72-71-72-71—286 Lexi Thompson, $5,879 74-71-69-72—286 Pornanong Phatlum, $5,879 71-73-70-72—286 Anna Nordqvist, $5,326 73-73-69-72—287 Jeong Eun Lee, $5,326 73-73-68-73—287 Pajaree Anannarukarn, $4,916 77-72-68-71—288 Azahara Munoz, $4,916 73-71-72-72—288 a-Atthaya Thitikul 70-75-70-73—288 Georgia Hall, $4,916 72-66-75-75—288 Sarah Jane Smith, $4,589 74-74-70-71—289 Annie Park, $4,424 74-72-74-71—291 Suzuka Yamaguchi, $4,179 73-75-73-71—292 Chella Choi, $4,179 71-72-73-76—292 Thidapa Suwannapura, $4,016 72-73-69-79—293 Nasa Hataoka, $3,933 73-74-72-75—294 Hina Arakaki, $3,851 71-77-76-71—295 Caroline Masson, $3,770 71-76-75-74—296 Benyapa Niphatsophon, $3,687 75-75-72-75—297 Su Oh, $3,605 73-75-73-79—300 Angela Stanford, $3,482 72-75-80-75—302 Paula Creamer, $3,482 72-75-76-79—302 a-Ribka Vania 74-81-74-78—307

