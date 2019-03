HSBC Women’s World Championship Scores

By The Associated Press

Thursday At Sentosa GC (Tanjong Course) Singapore Purse: $1.5 million Yardage: 6,718; Par: 72 (36-36) First Round Ariya Jutanugarn 34-34—68 Minjee Lee 35-33—68 Amy Olson 35-33—68 Yu Liu 34-34—68 Celine Boutier 31-37—68 Sung Hyun Park 35-34—69 Nasa Hataoka 33-36—69 Carlota Ciganda 35-34—69 Jin Young Ko 34-35—69 Shanshan Feng 34-35—69 Moriya Jutanugarn 35-34—69 Jodi Ewart Shadoff 35-34—69 Hyo Joo Kim 34-36—70 Inbee Park 34-36—70 Emma Talley 37-33—70 Danielle Kang 34-36—70 Jeongeun Lee6 35-35—70 In Gee Chun 35-35—70 Eun-Hee Ji 34-37—71 Azahara Munoz 35-36—71 Wei-Ling Hsu 35-36—71 Lexi Thompson 37-35—72 Marina Alex 39-33—72 Gaby Lopez 37-35—72 Lydia Ko 37-35—72 Pernilla Lindberg 36-36—72 Mo Martin 36-36—72 Cristie Kerr 33-39—72 Megan Khang 38-34—72 Lindy Duncan 36-36—72 Charley Hull 33-39—72 Caroline Masson 36-37—73 Austin Ernst 36-37—73 Georgia Hall 36-37—73 Annie Park 35-38—73 Jacqui Concolino 35-38—73 Bronte Law 37-36—73 Nelly Korda 36-38—74 Angela Stanford 36-38—74 Ryann O’Toole 37-37—74 Mi Hyang Lee 38-36—74 Brittany Altomare 37-37—74 Pornanong Phatlum 36-38—74 Sandra Gal 36-38—74 Jeong Eun Lee 36-38—74 Thidapa Suwannapura 37-37—74 So Yeon Ryu 37-38—75 Brooke M. Henderson 38-37—75 Angel Yin 37-38—75 Gerina Piller 34-41—75 Muni He 37-39—76 Jennifer Song 35-41—76 Chella Choi 37-39—76 Anna Nordqvist 35-41—76 Sarah Jane Smith 37-39—76 Lizette Salas 40-37—77 Su Oh 40-37—77 Catriona Matthew 38-39—77 Jenny Shin 39-38—77 Amanda Tan 39-44—83 Michelle Wie WD Amy Yang WD Sei Young Kim WD

