Indians 3, Reds 3

Cleveland Cincinnati ab r h bi ab r h bi G.Allen cf 3 0 1 0 Brnhart c 2 1 1 0 Mercado cf 1 0 0 0 K.Frmer c 1 0 1 1 J.Buers 1b 2 0 0 0 J.Votto 1b 2 0 0 0 Bradley 1b 1 0 0 0 Pttrson 1b 2 0 0 0 Ramirez 3b 3 0 0 0 Ma.Kemp lf 2 1 1 2 Mathias 3b 1 0 0 0 Trmmell lf 1 0 0 0 T.Nquin rf 2 1 1 1 E.Sarez 3b 2 0 0 0 Johnson rf 1 1 0 0 Con.Joe 3b 2 0 0 0 M.Joyce dh 2 0 0 0 Ya.Puig rf 2 0 0 0 Thmpson ph 2 0 0 0 A.Aqino rf 2 0 0 0 J.Lplow lf 2 0 0 0 P.Ervin dh 3 0 0 0 Mi.Papi lf 1 0 1 0 Ch.Okey ph 1 0 0 0 R.Perez c 2 1 1 0 Jo.Siri cf 2 1 1 0 E.Haase c 0 0 0 1 Wlliams cf 1 0 0 0 Navarro c 1 0 0 0 B.Trhan ss 1 0 0 0 Flherty ss 2 0 2 1 Rdrguez ss 1 0 0 0 Y.Chang ss 1 0 0 0 C.Colon 2b 1 0 0 0 Stamets 2b 1 0 0 0 Gnzalez 2b 1 0 0 0 Clement 2b 1 0 1 0 Totals 29 3 7 3 Totals 29 3 4 3

Cleveland 020 001 000—3 Cincinnati 000 210 000—3

E_Siri (1). DP_Cleveland 3, Cincinnati 1. LOB_Cleveland 4, Cincinnati 3. 2B_Flaherty (1), Barnhart (1), Farmer (1), Siri (1). HR_Naquin (1), Kemp (1). SB_Johnson (1), Siri (1). SF_Haase (1), Farmer (1).

IP H R ER BB SO Cleveland Plutko 2 0 0 0 0 1 Cimber 1 0 0 0 0 0 Wojciechowski 1 1-3 3 3 3 0 3 Karinchak 2-3 0 0 0 2 1 Rodriguez 2 0 0 0 1 0 Smith 1 1 0 0 0 1 Martinez 1 0 0 0 0 1 Cincinnati Roark 1 0 0 0 0 1 Finnegan 1 3 2 2 1 1 Hughes 1 0 0 0 0 1 Garrett 1 0 0 0 0 1 Boshers 1 2 0 0 1 0 Krol 1 1 1 1 1 0 Stephens 2 1 0 0 0 1 Reyes 1 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Alan Porter; First, Lance Barrett; Third, Bryan Fields.

T_2:35. A_5,248

