ISPS Handa Vic Open Men’s Scores

By The Associated Press

Saturday At 13th Beach Golf Links (Beach Course) Barwon Heads, Australia Purse: $1.1 million Yardage: 6,796; Par: 72 Third Round Wade Ormsby, Australia 65-66-70—201 Matthew Stieger, Australia 71-67-65—203 Callum Shinkwin, England 64-73-66—203 Justin Harding, South Africa 67-71-66—204 David Law, Scotland 67-66-71—204 Brad Kennedy, Australia 67-65-72—204 David Bransdon, Australia 69-69-67—205 Nicolas Colsaerts, Belgium 66-71-68—205 Paul Dunne, Ireland 69-66-70—205 Aaron Townsend, Australia 69-69-68—206 Jazz Janewattananond, Thailand 68-70-68—206 David Drysdale, Scotland 66-69-71—206 Grant Forrest, Scotland 65-69-72—206 a-Blake Windred, Australia 70-67-69—206 Nick Flanagan, Australia 62-68-76—206 Jason Scrivener, Australia 64-66-76—206 Jarryd Felton, Australia 71-68-68—207 Daniel Gavins, England 68-68-71—207 Anton Karlsson, Sweden 65-69-73—207 Clement Sordet, France 69-64-74—207 Daniel Nisbet, Australia 68-70-70—208 Ashley Chesters, England 68-67-73—208 Nick Cullen, Australia 66-67-75—208 Steven Jeffress, Australia 69-69-71—209 Thomas Aiken, South Africa 69-70-70—209 Matthew Nixon, England 71-68-70—209 Geoff Ogilvy, Australia 66-72-71—209 Terry Pilkadaris, Australia 71-68-70—209 Gavin Moynihan, Ireland 67-72-70—209 James Anstiss, New Zealand 64-71-74—209 a-David Micheluzzi, Australia 67-68-74—209 Aaron Rai, England 67-69-73—209 Marcus Fraser, Australia 70-66-73—209 Michael Hoey, N. Ireland 66-68-75—209 Matthew Griffin, Australia 65-69-75—209 Jason Norris, Australia 66-71-72—209 Dylan Perry, Australia 68-71-71—210 Peter Lonard, Australia 66-72-72—210 Scott Vincent, Zimbabwe 68-70-72—210 Adam Burdett, Australia 72-67-71—210 Sihwan Kim, USA 71-68-71—210 Stuart Manley, Wales 66-71-73—210 Andrew Evans, Australia 68-67-75—210 Lucas Herbert, Australia 65-69-76—210 Ryan Fox, New Zealand 66-68-76—210 Michael Sim, Australia 66-70-74—210 Hugo Leon, Chile 64-72-74—210 Yuta Ikeda, Japan 66-71-73—210 Andrew Dodt, Australia 67-71-73—211 Connor Syme, Scotland 71-67-73—211 Masahiro Kawamura, Japan 68-70-73—211 Richard Green, Australia 72-66-73—211 Austin Connelly, Canada 70-68-73—211 Kristoffer Reitan, Norway 72-67-72—211 Darren Beck, Australia 67-70-74—211 Sam Brazel, Australia 69-69-74—212 Kim Koivu, Finland 66-72-74—212 Louis De Jager, South Africa 67-69-76—212 Espen Kofstad, Norway 71-65-76—212 James Morrison, England 68-69-75—212 Robert MacIntyre, Scotland 67-70-75—212 James Nitties, Australia 64-74-75—213 Michael Long, New Zealand 66-73-74—213 Adrian Otaegui, Spain 70-69-74—213 Dale Williamson, Australia 68-71-74—213 Michael Hendry, New Zealand 68-66-79—213 Matt Jager, Australia 66-66-81—213 Taylor Macdonald, Australia 68-70-76—214 Maverick Antcliff, Australia 67-71-76—214 Andrew Martin, Australia 68-71-75—214 Ashley Hall, Australia 71-66-77—214 Max McCardle, Australia 68-71-76—215 Scott Hend, Australia 69-67-79—215 Aaron Pike, Australia 66-70-79—215 a-Andre Lautee, Australia 65-72-78—215 Kurt Kitayama, USA 64-74-78—216 Jordan Mullaney, Australia 67-69-81—217 Stephen Leaney, Australia 69-70-79—218 Peter Cooke, Australia 65-71-82—218

