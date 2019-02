ISPS Handa Women’s Australian Open Par Scores

By The Associated Press

Sunday At The Grange GC (West Course) Adelaide, Australia Purse: $1.3 million Yardage: 6,648; Par: 72 Final Nelly Korda, $195,000 71-66-67-67—271 -17 Jin Young Ko, $121,275 68-72-69-64—273 -15 Wei-Ling Hsu, $87,977 65-69-74-68—276 -12 Angel Yin, $61,418 72-69-70-66—277 -11 Haru Nomura, $61,418 70-67-70-70—277 -11 Azahara Munoz, $41,166 72-71-70-65—278 -10 Alena Sharp, $41,166 69-71-70-68—278 -10 Marissa Steen, $31,207 70-71-70-68—279 -9 Jodi Ewart Shadoff, $31,207 65-73-70-71—279 -9 Amy Olson, $23,451 70-76-66-68—280 -8 Mi Hyang Lee, $23,451 71-71-70-68—280 -8 Sarah Kemp, $23,451 72-71-68-69—280 -8 Hannah Green, $23,451 68-69-73-70—280 -8 Jeongeun Lee6, $23,451 72-69-67-72—280 -8 Teresa Lu, $16,713 77-67-70-67—281 -7 Kristen Gillman, $16,713 68-74-70-69—281 -7 Minjee Lee, $16,713 71-70-71-69—281 -7 Ashleigh Buhai, $16,713 72-70-69-70—281 -7 Mirim Lee, $16,713 73-69-68-71—281 -7 Moriya Jutanugarn, $16,713 68-72-70-71—281 -7 Bronte Law, $16,713 67-72-70-72—281 -7 Meghan MacLaren, $13,187 73-69-73-67—282 -6 Celine Boutier, $13,187 71-70-74-67—282 -6 Marina Alex, $13,187 72-68-75-67—282 -6 Jaclyn Lee, $13,187 72-71-71-68—282 -6 Gaby Lopez, $13,187 71-69-72-70—282 -6 Tonje Daffinrud, $10,657 72-73-71-67—283 -5 Jaye Marie Green, $10,657 73-72-70-68—283 -5 Karis Davidson, $10,657 71-70-73-69—283 -5 Brittany Altomare, $10,657 69-75-69-70—283 -5 Carlota Ciganda, $10,657 68-72-73-70—283 -5 Yu Liu, $10,657 69-70-70-74—283 -5 Katherine Kirk, $8,512 71-74-70-69—284 -4 Jackie Stoelting, $8,512 68-75-71-70—284 -4 Maria Torres, $8,512 71-72-70-71—284 -4 Lauren Stephenson, $8,512 70-73-69-72—284 -4 Madelene Sagstrom, $8,512 67-67-77-73—284 -4 Nanna Koerstz Madsen, $7,193 74-72-70-69—285 -3 Xiyu Lin, $7,193 74-69-71-71—285 -3 Karrie Webb, $7,193 67-74-71-73—285 -3 Ariya Jutanugarn, $6,640 76-69-72-69—286 -2 Ayako Uehara, $6,241 73-73-73-68—287 -1 Charley Hull, $6,241 75-66-74-72—287 -1 Catriona Matthew, $5,644 73-72-73-70—288 E Luna Sobron, $5,644 73-73-69-73—288 E Dana Finkelstein, $5,644 70-71-72-75—288 E Charlotte Thomas, $4,860 74-70-74-71—289 +1 Annie Park, $4,860 70-76-71-72—289 +1 Pornanong Phatlum, $4,860 71-74-72-72—289 +1 Isi Gabsa, $4,860 71-74-69-75—289 +1 Kris Tamulis, $4,860 71-68-75-75—289 +1 Lee-Anne Pace, $4,050 73-72-76-69—290 +2 Lizette Salas, $4,050 71-75-73-71—290 +2 Thidapa Suwannapura, $4,050 74-71-74-71—290 +2 Sarah Schmelzel, $4,050 70-74-74-72—290 +2 Mina Harigae, $4,050 72-72-72-74—290 +2 Amy Yang, $4,050 70-70-76-74—290 +2 Caroline Masson, $3,360 71-74-73-73—291 +3 Sakura Yokomine, $3,360 76-70-71-74—291 +3 Celine Herbin, $3,360 71-72-74-74—291 +3 Elizabeth Szokol, $3,360 71-74-71-75—291 +3 Felicity Johnson, $3,360 71-72-73-75—291 +3 Lindy Duncan , $3,121 71-73-76-72—292 +4 Munchin Keh, $3,021 72-74-72-75—293 +5 Lindsey Weaver, $3,021 72-71-75-75—293 +5 Kim Kaufman, $2,888 72-74-73-75—294 +6 Nicole Broch Larsen, $2,888 73-72-73-76—294 +6 Stephanie Meadow, $2,788 73-73-74-76—296 +8 Morgan Pressel, $2,722 74-72-76-75—297 +9

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.