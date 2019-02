LPGA Tour Vic Open Par Scores

By The Associated Press

Thursday At Beach and Creek Courses Geelong, Australia Purse: $1.1 million Yardage: 6,585; Par 73 First Round Felicity Johnson 32-33—65 -8 Kim Kaufman 31-35—66 -6 Anne-Catherine Tanguay 33-33—66 -6 Su Oh 36-31—67 -6 Haru Nomura 33-34—67 -5 Manon De Roey 33-34—67 -5 Olivia Cowan 32-36—68 -5 a-Yae Eun Hong 35-33—68 -5 Alison Lee 32-36—68 -5 Charlotte Thomas 34-34—68 -4 Karis Davidson 33-35—68 -4 Jane Park 35-33—68 -4 Marissa Steen 34-34—68 -4 Celine Boutier 33-36—69 -4 Peiyun Chien 34-35—69 -4 a-Stephanie Kiriacou 33-36—69 -4 Teresa Lu 34-35—69 -4 Alena Sharp 34-35—69 -4 Lauren Stephenson 34-35—69 -4 Pei-Ying Tsai 33-36—69 -4 Suzuka Yamaguchi 33-36—69 -4 Hannah Green 35-34—69 -3 Charlotte Thompson 35-34—69 -3 Prima Thammaraks 34-35—69 -3 Mariajo Uribe 35-34—69 -3 Holly Clyburn 35-35—70 -3 Georgia Hall 34-36—70 -3 Noemi Jimenez Martin 34-36—70 -3 a-Grace Kim 37-33—70 -3 Mirim Lee 33-37—70 -3 Xiyu Lin 35-35—70 -3 Stephanie Meadow 35-35—70 -3 Morgan Pressel 34-36—70 -3 Mel Reid 35-35—70 -3 Maria Torres 34-36—70 -3 Lindsey Weaver 34-36—70 -3 Sarah Kemp 33-37—70 -2 a-Min A Yoon 36-34—70 -2 Muni He 34-36—70 -2 Dani Holmqvist 34-36—70 -2 Karoline Lund 35-35—70 -2 Isi Gabsa 36-34—70 -2 Cheyenne Knight 35-35—70 -2 Jodi Ewart Shadoff 35-36—71 -2 Caroline Hedwall 34-37—71 -2 Nuria Iturrios 35-36—71 -2 Haeji Kang 34-37—71 -2 Vani Kapoor 35-36—71 -2 Brittany Lang 35-36—71 -2 Benyapa Niphatsophon 36-35—71 -2 Madelene Sagstrom 36-35—71 -2 Marianne Skarpnord 34-37—71 -2 Nanna Koerstz Madsen 36-35—71 -1 Ayako Uehara 32-39—71 -1 Dottie Ardina 37-34—71 -1 Cheyenne Woods 35-36—71 -1 Luna Sobron 36-35—71 -1 Bronte Law 36-35—71 -1 Mina Harigae 38-33—71 -1 Sarah Schmelzel 37-34—71 -1 Lindy Duncan 35-36—71 -1 Cathryn Bristow 34-37—71 -1 Chloe Leurquin 35-36—71 -1 Brianna Do 36-35—71 -1 Ashleigh Buhai 35-37—72 -1 Tamie Durdin 36-36—72 -1 Kendall Dye 35-37—72 -1 Kristen Gillman 34-38—72 -1 Jenny Haglund 38-34—72 -1 Katherine Kirk 36-36—72 -1 Minjee Lee 36-36—72 -1 Meghan MacLaren 32-40—72 -1 Catriona Matthew 37-35—72 -1 Wichanee Meechai 36-36—72 -1 Lee-Anne Pace 35-37—72 -1 Pannarat Thanapolboonyaras 35-37—72 -1 Daniela Darquea 37-35—72 E Valdis Jonsdottir 36-36—72 E Rebecca Artis 36-36—72 E Azahara Munoz 37-35—72 E Stephanie Na 37-35—72 E Tiffany Joh 36-36—72 E Sarah Schober 38-34—72 E Jackie Stoelting 36-36—72 E Elizabeth Szokol 35-37—72 E Becca Huffer 36-36—72 E a-Stephanie Bunque 38-34—72 E Beth Allen 37-36—73 E Paula Creamer 36-37—73 E Kylie Henry 35-38—73 E Celine Herbin 37-36—73 E a-Maddison Hinson-Tolchard 36-37—73 E Charley Hull 35-38—73 E Noora Komulainen 37-36—73 E Becky Morgan 35-38—73 E Karrie Webb 36-37—73 E Brittany Marchand 38-35—73 +1 Tonje Daffinrud 36-37—73 +1 Ingrid Gutierrez Nunez 37-36—73 +1 Beatriz Recari 35-38—73 +1 Silvia Banon 36-37—73 +1 Leona Maguire 35-38—73 +1 Linnea Strom 37-36—73 +1 Kris Tamulis 36-37—73 +1 Laura Davies 35-38—73 +1 Agathe Sauzon 36-37—73 +1 Marta Sanz Barrio 36-37—73 +1 Sherman Santiwiwatthanaphong 37-36—73 +1 Aditi Ashok 38-35—73 +1 Jaclyn Lee 35-38—73 +1 Tiffany Chan 37-36—73 +1 Stacy Bregman 34-40—74 +1 Dana Finkelstein 36-38—74 +1 Pernilla Lindberg 38-36—74 +1 Manon Molle 37-37—74 +1 Emma Talley 38-36—74 +1 Christine Wolf 37-37—74 +1 Sakura Yokomine 37-37—74 +1 Simin Feng 37-37—74 +2 Yu Liu 35-39—74 +2 Thidapa Suwannapura 38-36—74 +2 Isabelle Boineau 36-38—74 +2 Christina Kim 38-36—74 +2 Joanna Klatten 36-38—74 +2 Mariah Stackhouse 39-35—74 +2 Pavarisa Yoktuan 38-36—74 +2 Ruixin Liu 40-34—74 +2 Nicole Broch Larsen 39-35—74 +2 Robyn Choi 35-40—75 +2 Lydia Hall 38-37—75 +2 Klara Spilkova 38-37—75 +2 Michele Thomson 37-38—75 +2 Astrid Vayson de Pradenne 37-38—75 +2 Ursula Wikstrom 38-37—75 +2 Whitney Hillier 38-37—75 +3 Katelyn Must 39-36—75 +3 Vicky Uwland 37-38—75 +3 Leticia Ras-Anderica 37-38—75 +3 Breanna Gill 39-37—76 +3 Jaye Marie Green 35-41—76 +3 Munchin Keh 36-40—76 +3 Sarah Jane Smith 38-38—76 +3 Laura Gonzalez Escallon 38-38—76 +4 Grace Lennon 38-38—76 +4 Anne Van Dam 40-36—76 +4 Hannah Burke 39-38—77 +4 Youngin Chun 38-39—77 +4 Camilla Lennarth 39-38—77 +4 Amelia Lewis 36-41—77 +4 Ally McDonald 41-36—77 +4 Hanee Song 41-36—77 +5 Sheridan Gorton 38-39—77 +5 Amy Boulden 37-41—78 +5 Camille Chevalier 39-39—78 +5 Diksha Dagar 39-39—78 +6 Amy Walsh 42-38—80 +8

