Monday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Jefferson at West Chester, 2, ppd.

Penn State 4, Fairfield 2

Penn St.-Harrisburg 12-7, E.Mennonite 11-7, 1st game 17 innings; 2nd game 8 innings tie

Slippery Rock 1-5, Shippensburg 0-15

Advertisement

St. John Fisher 19, Johns Hopkins 13, 2nd game ccd.

SOUTH

Air Force 3, East Carolina 2

Ala.-Huntsville 3-3, Shorter 2-1, 1st game 11 innings

Blue Mountain 6, LSU Shreveport 5, 10 innings

Brescia 7, Spring Arbor 6, 8 innings

Canisius 10, Charlotte 5

Chowan 10-6, King (Tenn.) 1-3

E. Illinois 8, W. Kentucky 1

Emmanuel (Ga.) 4-9, S. Wesleyan 0-2

Erskine 5-7, Belmont Abbey 4-14

Furman 7, Gardner-Webb 2

Georgetown (Ky.) 3, Marian (Ind.) 2

Georgia Gwinnett 4, Northwestern Ohio 3

LaGrange 7-6, N.C. Wesleyan 5-3

Louisiana-Monroe 4, SIU Edwardsville 1

LSU-Alexandria 10, Doane 7

Mars Hill 12-2, Coker 7-3

Miami (Ohio) 10, Murray St. 3

Point Park 4, Judson 2

Richmond 8, Bowling Green 6

Union (Ky.) 7, Bethel (Ind.) 6

Virginia Tech 2, UNC Greensboro 1

Warner 14, Point Park 2

Wabash 7-2, Rhodes 3-4

Wake Forest 13, Elon 7

MIDWEST

Avila 10, Ottawa (Kan.) 0

Benedictine (Kan.) 7-16, St. Ambrose 0-3

Indiana Southeast 5, William Penn 4, 9 innings

Missouri Western 11-20, Fort Hays St. 1-3

Mount Marty 6-2, Presentation 0-3

St. Mary’s (Minn.) 5-10, Milwaukee Engineering 3-2

Sterling 7, Southwestern (Kan.) 2

Transylvania 2-3, Webster 1-4, 1st game 14 innings

SOUTHWEST

Arkansas St. 4, Valparaiso 1

Columbia (Mo.) 2-7, Central Baptist 1-2

Evansville 10, Little Rock 5

Illinois St. 6, Cent. Arkansas 3

Lyon 8, William Woods 6

Science & Arts 16, Doane 0

Texas A&M-CC 3, Ohio St. 2

Wiley 20, Tougaloo 9, 7 innings

FAR WEST

Benedictine Mesa 5, Providence Christian 1

Hope International 7, San Diego Christian 1

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.