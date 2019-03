Monday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Miami 003 000 020—5 6 0 Tampa Bay 000 000 011—2 9 1

Urena, Garcia (2), Ferrell (4), Brigham (5), Gallen (7), Gonzalez (8), Kickham (8), and Holaday, Chavez; Poche, Sadler (2), Drake (3), Moore (4), Kittredge (5), Wood (7), Santos (8), and Perez, James. W_Garcia 1-0. L_Sadler 0-1.

Boston 010 002 000—3 4 1 Pittsburgh 010 000 03x—4 6 1

Johnson, Poyner (3), Tapia (4), Weems (6), McGrath (7), Diaz (8), Smith (8), and Swihart, Hernandez; Lyles, Liranzo (3), Waddell (4), Escobar (6), Vera (7), DuRapau (9), and Stallings, Kelley. W_Vera 1-0. L_Diaz 0-1. HRs_Brentz.

Washington 102 000 001—4 9 0 Atlanta 000 304 20x—9 8 1

Corbin, Adams (3), Hoover (4), Copeland (4), Bourque (6), Crowe (7), Suero (8), and Gomes, Kieboom; Fried, Creasy (3), Freeman (4), Anderson (5), Biddle (6), Dayton (7), Leyva (8), Johnstone (9), Walker (9), and Flowers, Jackson, Martinez. W_Biddle 1-0. L_Bourque 0-1. HRs_Freeman.

Baltimore 010 000 000—1 9 2 Minnesota 211 120 00x—7 9 0

Karns, Chleborad (2), Ortiz (3), Harvey (5), Castro (6), Hart (7), Lucas (8), and Wynns, Cervenka; Berrios, Rogers (3), Romero (4), Vasquez (5), Morin (6), Guilmet (7), Eades (8), Harper (9), and Castro, Navarreto. W_Berrios 1-0. L_Karns 0-1. HRs_Young Jr.; Buxton.

Toronto 000 000 000—0 1 0 New York Yankees 110 001 00x—3 8 1

Stroman, Barnes (3), Guerra (4), Shafer (5), Leiter Jr. (6), Jackson (7), Fisk (8), and Jansen, McGuire; Paxton, German (3), Cessa (5), Green (7), Diehl (8), Holder (9), and Higashioka. W_Paxton 1-0. L_Stroman 0-1. HRs_Tulowitzki, Higashioka.

New York Mets 000 030 000—3 2 1 Houston 000 300 000—3 12 0

Syndergaard, Smith (3), Rhame (4), Avilan (5), Bashlor (6), Zamora (7), Conlon (8), Taylor (9), and Nido, Sanchez, Plaia; Verlander, Whitley (3), Emanuel (5), Paredes (6), McCurry (6), Solomon (8), and Chirinos, Stubbs. HRs_Thompson.

Detroit (ss) 102 200 110—7 10 1 Philadelphia 000 470 01x—12 13 2

Zimmermann, Jimenez (3), Hall (4), Ecker (4), Shore (5), Perez (6), Fernandez (7), Voelker (8), and Greiner, Wilson; Romero, Davis (3), Garcia (4), Pazos (5), Rios (6), Bleich (7), Eshelman (8), McGarry (9), and Realmuto, Grullon. W_Pazos 1-0. L_Ecker 0-1. HRs_Stewart, Greiner.

Detroit 020 010 000—3 4 2 St. Louis 000 000 102—3 6 0

Norris, Alcantara (3), Carpenter (4), Jimenez (6), Soto (7), Castro (8), Watkins (9), and Hicks, Rogers; Woodford, Kruczynski (3), Perez (5), Hauschild (7), Jones (8), Mayers (9), and Knizner, Hudson.

Colorado 104 311 020—12 14 1 Kansas City 012 010 001—5 9 1

Senzatela, Musgrave (3), Howard (5), Johnson (6), Tinoco (7), Bowden (8), Lawrence (9), and Murphy, Nunez, Serven; Barlow, Flynn (3), McCarthy (4), Hernandez (5), Greene (7), Adam (9), and Melendez, Dini. W_Senzatela 1-0. L_Flynn 0-1. HRs_Tapia, Reynolds, Hampson; Starling (2), Soler, Mejia.

Texas 000 000 191—11 15 0 Cleveland 100 000 022—5 7 2

Minor, Springs (3), Hernandez (4), Pelham (5), Burke (6), Dillard (7), Hearn (8), Pena (9), and Trevino, Bandy; Bauer, Edwards (4), Grimm (5), Pounders (6), Cole (7), Taylor (8), Siri (8), Kaminsky (9), and Perez, Haase. W_Dillard 1-0. L_Taylor 0-1. HRs_Allen, Clement.

Chicago White Sox 031 000 000—4 8 0 San Francisco 100 030 000—4 10 1

Banuelos, Covey (3), Fry (5), Roach (5), Medeiros (6), Ruiz (8), Marshall (9), and Castillo, Collins; Holland, Slania (2), Pomeranz (3), Navas (5), Menez (6), Coonrod (8), Herb (9), and Garcia, Rupp, Bart. HRs_Solarte.

Chicago Cubs (ss) 001 100 000—2 4 1 Los Angeles Dodgers 301 212 11x—11 14 1

Bergman, Ryan (3), Scahill (4), Clarkin (6), Zastryzny (8), Rondon (8), and Arcia, Higgins; Stewart, Chargois (2), Fields (3), DeFratus (4), Vasquez (6), Somsen (7), Martin (9), and Barnes, Gale, Thole. W_Stewart 1-0. L_Bergman 0-1. HRs_Giambrone; Turner, Landon.

San Diego 000 010 012—4 10 1 Chicago Cubs 000 300 30x—6 6 0

Margevicius, Kennedy (3), Higgins (5), Maton (6), Reyes (7), Torres (8), and Stewart, Torrens; Lester, Kintzler (3), Duensing (4), Underwood Jr. (5), Short (6), Rosario (7), Kontos (8), Markey (9), and Contreras, Davis. W_Duensing 1-0. L_Kennedy 0-1. HRs_France; Contreras, Young.

Oakland 001 100 010—3 8 2 Arizona 000 200 011—4 8 0

Montas, Hendriks (3), Buchter (4), Blackburn (5), Wendelken (7), Lobstein (8), Buchanan (8), and Hundley, Murphy; Greinke, Bracho (3), Andriese (4), Duplantier (6), Takahashi (8), Luetge (8), Owens (9), and Kelly, Heineman. W_Owens 1-0. L_Buchanan. HRs_Fowler.

Milwaukee 100 000 101—3 6 1 Los Angeles Angels 001 030 00x—4 5 0

Brown, Smith (2), Derby (3), Diplan (4), Olczak (5), Perdomo (6), Griep (7), Archer (8), and Kratz, Gosewisch; Barria, Pena (3), Rhoades (6), Clark (7), Isaac (9), and Lucroy, Leon. W_Pena 1-0. L_Olczak 0-1. HRs_Spangenberg, Erceg; Parker, Tovar.

Cincinnati 020 100 000—3 8 0 Seattle 302 010 41x—11 10 2

Wood, Mahle (2), Lorenzen (3), Peralta (4), Despaigne (5), Santillan (6), Mella (7), Fossas (8), and Okey, Stephenson; Kikuchi, Armstrong (3), Altavilla (4), Danish (5), Cavanerio (6), Crismatt (7), Scott (8), McKay (9), and Narvaez, Freitas. W_Kikuchi 1-0. L_Wood 0-1. HRs_Ervin; Santana, Lewis, Miller.

