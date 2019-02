Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Feb. 17 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Javier Castellano 125 32 14 12 $5,872,664 Irad Ortiz Jr. 259 63 56 40 $5,310,445 Joel Rosario 137 32 22 26 $2,776,477 Luis Saez 256 57 39 37 $2,424,585 Jose Ortiz 219 41 41 26 $2,411,294 Tyler Gaffalione 229 36 31 50 $2,302,504 Flavien Prat 124 29 28 17 $2,283,820 John Velazquez 99 14 16 16 $2,184,525 Manuel Franco 170 40 47 22 $2,030,640 Junior Alvarado 111 28 15 22 $1,480,499 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Michael McCarthy 20 6 1 3 $4,201,191 Chad Brown 75 23 18 5 $3,794,605 John Sadler 52 14 13 9 $2,090,842 Steven Asmussen 208 47 38 20 $1,865,660 Todd Pletcher 111 28 17 12 $1,662,733 Dallas Stewart 53 5 12 5 $1,598,566 William Mott 71 14 5 10 $1,549,163 Mark Casse 107 22 12 10 $1,352,360 Brad Cox 133 21 29 22 $1,106,148 Kiaran McLaughlin 47 12 5 12 $1,006,710 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 1 1 0 0 $2,656,250 Seeking the Soul 1 0 1 0 $1,250,000 Accelerate 1 0 0 1 $900,000 Magic Wand (IRE) 1 0 1 0 $796,875 Bravazo 1 0 0 0 $700,000 Delta Prince 1 0 0 1 $575,521 Audible 1 0 0 0 $550,000 Catapult 1 0 0 0 $486,975 Next Shares 2 1 0 0 $470,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jason Bartlett 284 64 53 44 $1,095,227 George Brennan 258 52 42 22 $859,532 Tim Tetrick 331 93 57 47 $829,055 Jordan Stratton 278 47 29 46 $818,212 Aaron Merriman 519 106 76 80 $798,404 Matt Kakaley 275 33 50 47 $771,502 Trace Tetrick 314 82 37 33 $709,051 Brett Miller 354 60 66 42 $644,802 Corey Callahan 414 46 57 58 $624,999 Ronnie Wrenn Jr. 413 77 64 55 $593,624 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 215 64 40 27 $703,554 Rene Allard 134 24 25 15 $450,164 Carmen Auciello 219 25 40 40 $390,093 Scott Di Domenico 132 30 15 19 $377,728 Nick Surick 242 52 37 30 $343,718 Richard Moreau 169 27 33 21 $306,179 Jose Godinez 95 19 17 16 $299,865 Richard Banca 94 14 16 9 $290,787 Michael Hall 91 17 20 5 $255,417 Andrew Harris 69 15 10 9 $247,338 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Don Domingo N 7GP 6 5 0 1 $66,550 Delightfulmemphisn 6MP 5 4 1 0 $61,250 Smalltownthrowdown 6GT 4 1 2 1 $49,280 Aldine Hanover 4MP 6 2 2 1 $48,750 Betterb Chevron N 6MP 4 3 0 0 $48,000 DW’s NY Yank 10GT 4 2 0 0 $47,520 Fan of Terror 7GP 5 4 0 1 $47,100 Fearless Man 9GT 5 4 0 0 $45,095 Sintra 6GP 4 4 0 0 $43,875 Bettors Fire N 11GP 4 1 1 2 $43,560

TENNIS Through Feb. 17 ATP Money

1. Novak Djokovic, $3,032,210

2. Rafael Nadal, $1,478,460

3. Stefanos Tsitsipas, $713,381

4. Lucas Pouille, $680,499

5. Roberto Bautista Agut, $569,070

6. Gael Monfils, $565,010

7. Kei Nishikori, $540,284

8. Pierre-Hugues Herbert, $528,891

9. Daniil Medvedev, $466,662

10. Milos Raonic, $380,067

Ranking

1. Novak Djokovic, 10955

2. Rafael Nadal, 8320

3. Alexander Zverev, 6475

4. Juan Martin del Potro, 5060

5. Kevin Anderson, 4595

6. Kei Nishikori, 4190

7. Roger Federer, 4100

8. Dominic Thiem, 3800

9. John Isner, 3225

10. Marin Cilic, 3140

Race to London

1. Novak Djokovic, 2,090

2. Rafael Nadal, 1,200

3. Stefanos Tsitsipas, 810

4. Kei Nishikori, 790

5. Daniil Medvedev, 760

6. Lucas Pouille, 720

7. Roberto Bautista Agut, 655

8. Gael Monfils, 635

9. Reilly Opelka, 527

10. Jo-Wilfried Tsonga, 475

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 810

2. Alex de Minaur, 385

3. Frances Tiafoe, 360

4. Denis Shapovalov, 225

5. Ugo Humbert, 163

6. Corentin Moutet, 113

7. Mikael Ymer, 105

8. Miomir Kecmanovic, 100

9. Alexei Popyrin, 96

10. Jeffrey John Wolf, 88

WTA Money

1. Naomi Osaka, $3,104,114

2. Petra Kvitova, $1,701,505

3. Karolina Pliskova, $881,601

4. Danielle Collins, $707,802

5. Ashleigh Barty, $425,628

6. Zhang Shuai, $407,219

7. Elina Svitolina, $402,221

8. Anastasia Pavlyuchenkova, $381,096

9. Sam Stosur, $363,314

10. Aryna Sabalenka, $345,748

Ranking

1. Naomi Osaka, 6970

2. Simona Halep, 5537

3. Sloane Stephens, 5307

4. Petra Kvitova, 5120

5. Karolina Pliskova, 5055

6. Elina Svitolina, 5020

7. Angelique Kerber, 4960

8. Kiki Bertens, 4885

9. Aryna Sabalenka, 3565

10. Serena Williams, 3406

Race to Singapore

1. Naomi Osaka, 2185

2. Petra Kvitova, 1925

3. Karolina Pliskova, 1250

4. Kiki Bertens, 880

5. Danielle Collins, 806

6. Ashleigh Barty, 735

7. Elise Mertens, 701

8. Elina Svitolina, 616

9. Aryna Sabalenka, 596

10. Anastasia Pavlyuchenkova, 561

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through Feb. 17

1. Denny Hamlin, 52

2. Joey Logano, 52

3. Kyle Busch, 45

4. Ricky Stenhouse Jr., 39

5. Erik Jones, 35

6. Alex Bowman, 35

7. Kyle Larson, 33

8. Jimmie Johnson, 33

9. Michael McDowell, 32

10. Ty Dillon, 32

NASCAR Xfinity Through Feb. 16

1. Brandon Jones, 49

2. Ross Chastain, 43

3. Michael Annett, 42

4. Austin Cindric, 41

5. Justin Allgaier, 39

6. Christopher Bell, 39

7. Ryan Sieg, 37

8. John Hunter Nemechek, 37

9. Jeffrey Earnhardt, 35

10. Tyler Reddick, 33

NASCAR Gander Outdoors Truck Through Feb. 15

1. Austin Hill, 49

2. Grant Enfinger, 46

3. Spencer Boyd, 39

4. Stewart Friesen, 36

5. Austin Wayne Self, 34

6. Matt Crafton, 32

7. Josh Reaume, 31

8. David Gilliland, 31

9. Ben Rhodes, 31

10. Timothy Peters, 30

