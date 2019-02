NASCAR Cup – Gander RV Duel 1 Results

By The Associated Press

Thursday At Daytona International Speedway Daytona Beach, Fla. Car number in parentheses

1. (8) Kevin Harvick, Ford, 60.

2. (10) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 60.

3. (6) Paul Menard, Ford, 60.

4. (16) Matt DiBenedetto, Toyota, 60.

5. (4) Martin Truex Jr., Toyota, 60.

6. (17) Bubba Wallace, Chevrolet, 60.

7. (12) Chris Buescher, Chevrolet, 60.

8. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 60.

9. (13) Ryan Newman, Ford, 60.

10. (15) Ryan Preece, Chevrolet, 60.

11. (11) Daniel Suarez, Ford, 60.

12. (19) Parker Kligerman, Toyota, 60.

13. (9) Tyler Reddick, Chevrolet, 60.

14. (14) Ryan Truex, Chevrolet, 60.

15. (20) Landon Cassill, Chevrolet, 60.

16. (1) William Byron, Chevrolet, 60.

17. (3) Daniel Hemric, Chevrolet, 59.

18. (7) Kyle Busch, Toyota, 59.

19. (18) Matt Tifft, Ford, 59.

20. (5) Brad Keselowski, Ford, 58.

21. (21) Cody Ware, Chevrolet, 58.

Average Speed of Race Winner: 177.749 mph.

Time of Race: 0 Hrs, 50 Mins, 38 Secs. Margin of Victory: .165 Seconds.

Caution Flags: 1 for 3 laps.

Lead Changes: 2 among 3 drivers.

Lap Leaders: W. Byron 1-15;L. Cassill 16;K. Harvick 17-60.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Kevin Harvick 1 time for 44 laps; William Byron 1 time for 15 laps; Landon Cassill 1 time for 1 lap.

