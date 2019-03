NASCAR Monster Energy Cup Schedule and standings

By The Associated Press

Sunday, Feb. 10 — x-Advance Auto Parts Clash, Daytona Beach, Fla. (Jimmie Johnson)

Thursday, Feb. 14 — x-Duel 1 at Daytona, Daytona Beach, Fla. (Kevin Harvick)

Thursday, Feb. 14 — x-Duel 2 at Daytona, Daytona Beach, Fla. (Joey Logano)

Sunday, Feb. 17 — Daytona 500, Daytona Beach, Fla. (Denny Hamlin)

Advertisement

Sunday, Feb. 24 — Folds of Honor QuikTrip 500, Hampton, Ga. (Brad Keselowski)

Sunday, March 3 — Pennzoil 400, Las Vegas

Sunday, March 10 — TicketGuardian 500, Avondale, Ariz.

Sunday, March 17 — Auto Club 400, Fontana, Calif.

Sunday, March 24 — STP 500, Martinsville, Va.

Sunday, March 31 — O’Reilly Auto Parts 500, Fort Worth, Texas

Sunday, April 7 — Food City 500, Bristol, Tenn.

Saturday, April 13 — Toyota Owners 400, Richmond, Va.

Sunday, April 28 — Geico 500, Talladega, Ala.

Sunday, May 5 — MENCS race, Dover, Del.

Saturday, May 11 — MENCS race, Kansas City, Kan.

Saturday, May 18 — x-Monster Energy Open, Concord, N.C.

Saturday, May 18 — x-Monster Energy All-Star Race, Concord, N.C.

Sunday, May 26 — Coca-Cola 600, Concord, N.C.

Sunday, June 2 — Pocono 400, Long Pond, Pa.

Sunday, June 9 — FireKeepers Casino 400, Brooklyn, Mich.

Sunday, June 23 — Toyota/Save Mart 350, Sonoma, Calif.

Sunday, June 30 — Camping World 400, Joliet, Ill.

Saturday, July 6 — Coke Zero Sugar 400, Daytona Beach, Fla.

Saturday, July 13 — Quaker State 400, Sparta, Ky.

Sunday, July 21 — Foxwoods Resort Casino 301, Loudon, N.H.

Sunday, July 28 — Gander Outdoors 400, Long Pond, Pa.

Sunday, Aug. 4 — Go Bowling at The Glen, Watkins Glen, N.Y.

Sunday, Aug. 11 — Consumers Energy 400, Brooklyn, Mich.

Saturday, Aug. 17 — Bass Pro Shops NRA Night Race, Bristol, Tenn.

Sunday, Sept. 1 — Bogangles’ Southern 500, Darlington, S.C.

Sunday, Sept. 8 — Big Machine Vodka 400 at the Brickyard, Indianapolis

Sunday, Sept. 15 — South Point 400, Las Vegas

Saturday, Sept. 21 — Federated Auto Parts 400, Richmond, Va.

Sunday, Sept. 29 — Bank of American ROVAL 400, Concord, N.C.

Sunday, Oct. 6 — MENCS race, Dover, Del.

Sunday, Oct. 13 — 1000Bulbs.com 500, Talladega, Ala.

Sunday, Oct. 20 — Hollywood Casino 400, Kansas City, Kan.

Sunday, Oct. 27 — First Data 500, Martinsville, Va.

Sunday, Nov. 3 — AAA Texas 500, Fort Worth, Texas

Sunday, Nov. 10 — MENCS race, Avondale, Ariz.

Sunday, Nov. 17 — Ford EcoBoost 400, Homestead, Fla.

x-non-points race

Points Leaders Through Feb. 24

1. Denny Hamlin, 87

2. Kevin Harvick, 79

3. Kyle Busch, 78

4. Kyle Larson, 77

5. Joey Logano, 75

6. Brad Keselowski, 72

7. Erik Jones, 68

8. Kurt Busch, 63

9. Clint Bowyer, 60

10. Ricky Stenhouse Jr., 60

11. Aric Almirola, 58

12. Martin Truex Jr., 57

13. Alex Bowman, 57

14. Ryan Blaney, 54

15. Ryan Newman, 49

16. Jimmie Johnson, 46

17. Chase Elliott, 45

18. William Byron, 45

19. Ty Dillon, 44

20. Daniel Suarez, 41

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.