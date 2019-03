PGA – Puerto Rico Open Scores

By The Associated Press

At Coco Beach Golf & Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3 million Yardage: 7,506; Par 72 First Round

a-denotes amateur

Andres Romero 32-34—66 Sepp Straka 33-34—67 Ben Crane 35-33—68 Ollie Schniederjans 34-34—68 David Hearn 34-34—68 Roberto Castro 35-33—68 Martin Piller 34-34—68 Roberto Díaz 34-34—68 Joey Garber 32-36—68 Nate Lashley 33-35—68 Alex Kang 32-36—68 Martin Flores 34-35—69 a-Bryson Nimmer 34-35—69 Kramer Hickok 34-35—69 David Lingmerth 35-34—69 Corey Conners 34-35—69 D.J. Trahan 35-34—69 Brian Davis 34-35—69 Johnson Wagner 33-36—69 Chris Couch 36-34—70 Tom Hoge 33-37—70 Graeme McDowell 35-35—70 Shawn Stefani 36-34—70 Daniel Berger 34-36—70 Aaron Baddeley 36-34—70 Brendon Todd 35-35—70 Wyndham Clark 34-36—70 Curtis Luck 34-36—70 Chad Campbell 33-37—70 Ryan Blaum 34-36—70 Roger Sloan 34-36—70 Kyoung-Hoon Lee 35-35—70 Austen Truslow 37-33—70 Tom Lovelady 34-36—70 Martin Trainer 35-35—70 Zac Blair 36-35—71 Frank Lickliter II 36-35—71 Omar Uresti 36-35—71 Scott Brown 34-37—71 Tim Herron 36-35—71 Whee Kim 33-38—71 Dominic Bozzelli 37-34—71 José de Jesús Rodríguez 33-38—71 Hiram Silfa 37-34—71 Jim Knous 35-36—71 Jonathan Byrd 35-36—71 Stuart Appleby 36-35—71 Chad Collins 38-33—71 Cameron Tringale 33-38—71 Tyler Duncan 35-36—71 Freddie Jacobson 35-36—71 Peter Uihlein 34-37—71 D.A. Points 35-36—71 Charl Schwartzel 37-34—71 Ken Duke 35-36—71 Kyle Jones 35-36—71 Edward Figueroa 36-35—71 Arjun Atwal 35-37—72 Robert Allenby 36-36—72 Derek Fathauer 36-36—72 Alex Prugh 36-36—72 Parker McLachlin 33-39—72 Julián Etulain 35-37—72 Chris Smith 35-37—72 Taylor Pendrith 34-38—72 Rod Pampling 36-36—72 Trevor Immelman 35-37—72 Fabián Gómez 37-35—72 Matt Jones 35-37—72 Derek Ernst 35-37—72 Ricky Barnes 33-39—72 Matt Every 34-38—72 Hank Lebioda 38-34—72 Kristoffer Ventura 36-36—72 Boo Weekley 38-34—72 Spike McRoy 35-37—72 Tyrone Van Aswegen 35-38—73 Ángel Cabrera 38-35—73 Retief Goosen 36-37—73 Troy Matteson 35-38—73 Robert Garrigus 37-36—73 Jonathan Kaye 35-38—73 Rafael Campos 37-36—73 Hunter Hamrick 36-37—73 John Merrick 34-39—73 Josh Teater 36-37—73 Todd Hamilton 36-37—73 Cameron Davis 37-36—73 Chris Kirk 36-38—74 John Senden 35-39—74 Charlie Wi 38-36—74 Charlie Beljan 38-36—74 John Chin 40-34—74 Sebastián Muñoz 35-39—74 Ben Griffin 34-40—74 Ben Silverman 38-36—74 Wes Roach 36-38—74 Billy Hurley III 37-37—74 J.J. Henry 39-35—74 Nick Heinen 36-38—74 Brady Schnell 39-35—74 Chris Thompson 35-39—74 Will Cannon 36-38—74 Cameron Beckman 38-37—75 Sangmoon Bae 38-37—75 Dicky Pride 38-37—75 Daniel Chopra 35-40—75 Adam Schenk 37-38—75 Tommy Gainey 36-39—75 Jason Bohn 39-36—75 Robert Streb 38-37—75 George McNeill 37-38—75 Eric Axley 37-38—75 Kyle Sanders 37-38—75 a-Jeronimo Esteve 39-36—75 Sam Horsfield 38-37—75 Will MacKenzie 38-38—76 Marc Turnesa 38-38—76 Yuwa Kosaihira 37-39—76 Heath Slocum 39-38—77 Robert Gamez 39-38—77 Alexander Hicks 37-40—77 John Rollins 39-38—77 Ted Purdy 37-40—77 Jay McLuen 42-35—77 Adam Svensson 37-41—78 a-Max Alverio 36-42—78 Derek Lamely 39-39—78 Brendon de Jonge 39-40—79 David Duval 36-43—79 Neal Lancaster 41-42—83 Jason Gore WD

