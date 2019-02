PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 20 Rank Name Trn Money 1. Tom Lehman 1 $305,000 2. David Toms 1 $180,000 3. Jerry Kelly 1 $120,000 3. Bernhard Langer 1 $120,000 5. Kevin Sutherland 1 $85,000 5. Fred Couples 1 $85,000 7. Colin Montgomerie 1 $70,000 8. Joe Durant 1 $57,500 8. Brandt Jobe 1 $57,500 10. Marco Dawson 1 $45,000 10. Tom Watson 1 $45,000 10. Mark Calcavecchia 1 $45,000 13. Scott Parel 1 $34,000 13. Paul Goydos 1 $34,000 13. Stephen Ames 1 $34,000 13. Kirk Triplett 1 $34,000 13. Jeff Sluman 1 $34,000 18. Scott McCarron 1 $27,000 18. Kenny Perry 1 $27,000 20. Paul Broadhurst 1 $23,000 20. Rocco Mediate 1 $23,000 20. Lee Janzen 1 $23,000 20. John Daly 1 $23,000 20. Olin Browne 1 $23,000 25. Miguel Angel Jimenez 1 $18,500 25. Carlos Franco 1 $18,500 25. Ken Tanigawa 1 $18,500 25. Corey Pavin 1 $18,500 29. Woody Austin 1 $14,333 29. Steve Flesch 1 $14,333 29. Vijay Singh 1 $14,333 29. Steve Stricker 1 $14,333 29. Gene Sauers 1 $14,333 29. Jay Haas 1 $14,333 35. Larry Mize 1 $12,250 35. Bart Bryant 1 $12,250 37. Mark O’Meara 1 $11,500 38. Jeff Maggert 1 $11,000 39. Loren Roberts 1 $10,500 40. Sandy Lyle 1 $10,000 41. Hale Irwin 1 $9,500 42. Tom Kite 1 $9,000

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.