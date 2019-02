PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 17 Rank Name Trn Money 1. Bernhard Langer 3 $503,000 2. Tom Lehman 3 $378,022 3. David Toms 3 $295,351 4. Miguel Angel Jimenez 3 $279,682 5. Marco Dawson 3 $207,951 6. Kevin Sutherland 3 $200,300 7. Woody Austin 3 $171,000 8. Olin Browne 3 $162,496 9. Bob Estes 2 $155,360 10. Colin Montgomerie 3 $150,740 11. Fred Couples 2 $136,000 12. Jerry Kelly 1 $120,000 13. Brandt Jobe 3 $112,000 14. Scott McCarron 3 $110,618 15. Stephen Ames 3 $103,265 16. Ken Tanigawa 3 $102,460 17. Gene Sauers 3 $90,840 18. Sandy Lyle 3 $73,336 19. Retief Goosen 2 $69,265 20. Darren Clarke 2 $64,700 21. Joe Durant 3 $64,453 22. Corey Pavin 3 $63,840 23. Jeff Maggert 3 $63,451 24. Paul Goydos 3 $62,481 25. Kirk Triplett 3 $57,566 26. Paul Broadhurst 3 $57,543 27. Scott Parel 3 $57,450 28. Rocco Mediate 3 $49,893 29. Jeff Sluman 3 $49,550 30. Mark Calcavecchia 3 $49,092 31. Steve Stricker 2 $47,293 32. Tim Petrovic 2 $45,340 33. Tom Watson 1 $45,000 34. David McKenzie 2 $44,456 35. Jay Haas 3 $44,086 36. Glen Day 2 $39,250 37. Lee Janzen 3 $38,016 38. Bart Bryant 3 $35,700 39. Jesper Parnevik 2 $33,860 40. Mark O’Meara 3 $32,628 41. Tom Pernice Jr. 2 $32,420 42. Kent Jones 2 $30,910 43. Tom Byrum 2 $30,814 44. Kenny Perry 1 $27,000 45. David Frost 2 $25,235 46. John Daly 3 $24,190 47. Billy Andrade 2 $22,191 48. Duffy Waldorf 2 $21,793 49. Michael Allen 1 $21,182 50. Steve Flesch 3 $20,486

