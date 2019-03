PGA Tour-Honda Classic Par Scores

By The Associated Press

Thursday At PGA National (Champions) Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $$6.8 million Yardage: 7,125; Par: 70 (35-35) First Round Jhonattan Vegas 33-31—64 -6 Zach Johnson 34-32—66 -4 Ernie Els 32-34—66 -4 Ben Silverman 34-32—66 -4 Lucas Glover 34-32—66 -4 Bud Cauley 33-34—67 -3 Brooks Koepka 33-34—67 -3 Charl Schwartzel 31-36—67 -3 Anirban Lahiri 35-32—67 -3 Hank Lebioda 36-31—67 -3 Adam Schenk 35-32—67 -3 Rory Sabbatini 35-32—67 -3 Roberto Castro 33-34—67 -3 Bronson Burgoon 33-34—67 -3 Sergio Garcia 35-32—67 -3 Rickie Fowler 35-32—67 -3 Billy Horschel 33-34—67 -3 Julian Etulain 35-32—67 -3 Kyoung-Hoon Lee 32-35—67 -3 Sung Kang 34-34—68 -2 Ryan Armour 36-32—68 -2 Patrick Rodgers 34-34—68 -2 Ben Crane 35-33—68 -2 Chesson Hadley 35-33—68 -2 Cameron Smith 36-32—68 -2 Justin Thomas 31-37—68 -2 Keith Mitchell 35-33—68 -2 Sam Saunders 35-33—68 -2 Stephan Jaeger 36-32—68 -2 Danny Lee 36-33—69 -1 Tyler Duncan 38-31—69 -1 Jim Furyk 34-35—69 -1 Martin Trainer 34-35—69 -1 Russell Henley 35-34—69 -1 Jason Kokrak 34-35—69 -1 Bill Haas 36-33—69 -1 Ryan Blaum 35-34—69 -1 Brian Stuard 35-34—69 -1 Wyndham Clark 32-37—69 -1 Sebastian Munoz 34-35—69 -1 Max Homa 35-34—69 -1 Cameron Tringale 36-33—69 -1 Freddie Jacobson 34-35—69 -1 Russell Knox 34-35—69 -1 Peter Malnati 35-34—69 -1 Matt Jones 34-35—69 -1 Kramer Hickok 34-35—69 -1 Vijay Singh 35-35—70 E Hudson Swafford 35-35—70 E Jonas Blixt 34-36—70 E John Huh 36-34—70 E Anders Albertson 34-36—70 E Sam Burns 35-35—70 E Harris English 36-34—70 E Sungjae Im 37-33—70 E Ryan Palmer 38-32—70 E Vaughn Taylor 36-34—70 E Scott Brown 36-34—70 E Trey Mullinax 34-36—70 E Lucas Bjerregaard 37-33—70 E Cameron Davis 37-33—70 E Denny McCarthy 35-35—70 E Talor Gooch 33-38—71 +1 Morgan Hoffmann 35-36—71 +1 Shawn Stefani 33-38—71 +1 C.T. Pan 36-35—71 +1 Matt Wallace 35-36—71 +1 Alex Prugh 37-34—71 +1 Emiliano Grillo 35-36—71 +1 Grayson Murray 33-38—71 +1 Stewart Cink 34-37—71 +1 Luke List 36-35—71 +1 Scott Langley 35-36—71 +1 Jim Knous 33-38—71 +1 Drew Nesbitt 37-34—71 +1 Nick Watney 37-34—71 +1 Ollie Schniederjans 34-37—71 +1 Kevin Tway 34-37—71 +1 Martin Kaymer 33-38—71 +1 Brian Gay 34-37—71 +1 Richy Werenski 36-35—71 +1 Joaquin Niemann 37-34—71 +1 Michael Thompson 37-34—71 +1 Roger Sloan 37-34—71 +1 Carlos Ortiz 35-36—71 +1 Harold Varner III 36-36—72 +2 Satoshi Kodaira 36-36—72 +2 D.A. Points 35-37—72 +2 Adam Scott 36-36—72 +2 Gary Woodland 35-37—72 +2 Brandon Hagy 34-38—72 +2 Nick Taylor 36-36—72 +2 Dylan Frittelli 35-37—72 +2 Seth Reeves 36-36—72 +2 Joel Dahmen 37-35—72 +2 Graeme McDowell 36-36—72 +2 Tom Hoge 38-34—72 +2 Daniel Berger 38-34—72 +2 Adam Long 34-38—72 +2 Jim Herman 37-35—72 +2 Webb Simpson 36-36—72 +2 Scott Piercy 37-35—72 +2 Kevin Streelman 37-35—72 +2 Whee Kim 35-37—72 +2 Kyle Jones 36-36—72 +2 Chase Wright 38-34—72 +2 Adam Svensson 35-37—72 +2 Roberto Diaz 36-36—72 +2 Seamus Power 33-40—73 +3 Johnson Wagner 36-37—73 +3 Blayne Barber 35-38—73 +3 Jose de Jesus Rodriguez 34-39—73 +3 Erik Compton 37-36—73 +3 J.T. Poston 39-34—73 +3 Andrew Landry 39-34—73 +3 Brice Garnett 35-38—73 +3 Jason Dufner 38-35—73 +3 Jimmy Walker 35-38—73 +3 Joey Garber 35-38—73 +3 Austen Truslow 36-37—73 +3 Sepp Straka 36-37—73 +3 J.J. Henry 38-36—74 +4 Byeong Hun An 39-35—74 +4 Kyle Stanley 39-35—74 +4 Curtis Luck 36-38—74 +4 Austin Cook 36-38—74 +4 Patton Kizzire 38-36—74 +4 Robert Streb 34-41—75 +5 Hunter Mahan 36-39—75 +5 Kiradech Aphibarnrat 38-37—75 +5 Brendan Steele 36-39—75 +5 Chris Kirk 38-37—75 +5 David Pastore 36-39—75 +5 Kelly Kraft 37-39—76 +6 Brady Schnell 37-39—76 +6 Mackenzie Hughes 36-40—76 +6 Brian Harman 35-41—76 +6 Peter Uihlein 38-38—76 +6 Rod Pampling 40-37—77 +7 Cody Gribble 38-39—77 +7 Alex Noren 40-37—77 +7 Brandon Harkins 40-38—78 +8 Andrew Filbert 44-36—80 +10

