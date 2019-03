Pirates 3, Phillies 2

By The Associated Press

Pittsburgh Philadelphia ab r h bi ab r h bi P.Reyes cf 3 0 0 0 Hrnndez 2b 3 0 0 0 J.Mrtin cf 1 1 1 2 G.Petit 2b 1 0 1 0 K.Nwman ss 3 1 1 0 J.Sgura ss 3 0 1 0 C.Tcker ss 1 0 0 0 A.Gmboa ss 1 1 0 0 Cabrera dh 3 0 0 0 McCtchn rf 2 0 0 0 J.Delay ph 1 0 0 0 D.Czens rf 2 0 2 1 Kvlehan rf 2 0 0 0 Hoskins 1b 2 0 1 0 Rynolds rf 2 0 1 0 A.Listi 1b 2 0 0 0 C.Moran 3b 2 0 0 0 Ralmuto c 2 0 0 0 K.Hayes 3b 1 0 0 0 Grullon c 2 0 0 0 J.Osuna 1b 1 0 0 0 Altherr cf 2 0 0 0 W.Craig 1b 1 0 0 0 M.Mniak cf 2 0 0 0 K.Krmer 2b 2 0 0 0 L.Adams lf 2 0 0 0 A.Reyes 2b 1 0 0 0 Rbinson lf 2 0 0 0 J.Shuck lf 2 0 0 0 Brantly dh 2 0 1 0 Lo.Hill lf 1 0 0 0 McBride ph 2 1 1 1 Stllngs c 2 0 0 0 Walding 3b 2 0 1 0 C.Klley pr 0 1 0 0 Gsselin 3b 2 0 0 0 Totals 29 3 3 2 Totals 36 2 8 2

Pittsburgh 000 100 002—3 Philadelphia 000 000 011—2

E_Kivlehan (1), Moran (1), Gamboa (1). DP_Pittsburgh 2, Philadelphia 0. LOB_Pittsburgh 1, Philadelphia 7. 2B_Newman (1), Cozens 2 (2), Hoskins (1). HR_Martin (1), McBride (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Brault 2 1 0 0 0 2 Holmes 1 0 0 0 0 1 Slegers H, 1 2 3 0 0 0 1 Feliz H, 1 1 1 0 0 0 1 Maurer H, 1 1 0 0 0 0 1 Hartlieb W, 1-0 2 3 2 2 0 2 Philadelphia De Los Santos 2 0 0 0 0 4 Dominguez 1 0 0 0 0 0 Alvarez 1 1 1 1 0 2 Morgan 1 0 0 0 0 1 Medina 1 0 0 0 0 1 Rios 1 1 0 0 0 0 Gilbert 1 0 0 0 0 2 Leftwich L, 0-1 1 1 2 2 1 1

HBP_by_De Los Santos (Osuna).

WP_Alvarez.

Umpires_Home, D;J; Reyburn; First, Eric Cooper; Third, Dan Iassogna.

T_2:24. A_7,279

