Rockies 12, Royals 5

By The Associated Press

Colorado Kansas City ab r h bi ab r h bi R.Tapia cf 3 2 3 3 Mrrfeld 2b 2 1 1 0 N.Cevas rf 2 0 2 0 J.Flres 2b 1 0 0 0 T.Story ss 2 0 0 0 Mondesi ss 3 0 1 0 Valaika 1b 2 0 0 0 N.Lopez ss 2 0 0 0 Da.Dahl lf 2 1 0 0 A.Grdon lf 2 0 0 0 Hlliard lf 2 2 2 0 Te.Gore lf 2 0 1 0 Rynolds 1b 2 1 1 4 J.Soler rf 3 1 1 1 Hampson pr 2 2 2 3 Hrnndez rf 1 0 0 0 McMahon 2b 3 0 1 0 O’Hearn 1b 3 0 0 0 P.Money ph 2 0 0 0 Schwndl 1b 1 0 0 0 Rodgers 3b 2 1 0 0 H.Dzier dh 4 0 1 0 T.Nevin 1b 2 0 1 0 Cthbert 3b 2 0 0 0 Sunders dh 2 1 1 0 Gterrez 3b 2 0 0 0 Mundell ph 2 0 0 0 Mlendez c 2 0 0 0 T.Mrphy c 2 1 1 0 Ni.Dini c 2 0 1 0 D.Nunez c 2 0 0 0 Strling cf 2 2 2 2 Tuchman rf 3 1 0 1 E.Mejia cf 2 1 1 1 Yo.Daza cf 1 0 0 0 Totals 38 12 14 11 Totals 36 5 9 4

Colorado 104 311 020—12 Kansas City 012 010 001—5

E_Murphy (1), Cuthbert (2). DP_Colorado 2, Kansas City 0. LOB_Colorado 5, Kansas City 7. 2B_Cuevas (1), Hilliard (1), Nevin (1), Merrifield (1), Dini (1). HR_Tapia (1), Reynolds (1), Hampson (1), Soler (1), Starling 2 (2), Mejia (1). SB_Hilliard (1), Tauchman (1), Merrifield (1), Gore (1). CS_Rodgers (1).

IP H R ER BB SO Colorado Senzatela W, 1-0 2 1 1 1 0 0 Musgrave H, 1 2 3 2 1 0 2 Howard 1 2 1 1 2 1 Johnson 1 1 0 0 0 0 Tinoco 1 1 0 0 0 1 Bowden 1 0 0 0 0 0 Lawrence 1 1 1 1 1 1 Kansas City Barlow 2 1 1 1 1 2 Flynn L, 0-1 1 1-3 5 7 6 1 0 McCarthy 1 1 1 1 3 0 Hernandez 1 2-3 3 1 1 0 3 Greene 2 4 2 2 0 2 Adam 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Flynn (Dahl).

WP_McCarthy.

Advertisement

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Ed Hickox; Third, Ben May.

T_3:09. A_3,489

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.