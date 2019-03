Sunday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Minnesota 220 001 000—5 7 0 Boston 110 002 04x—8 10 1

Perez, Parker (3), Reed (4), May (5), Collins (6), Adams (7), Dean (8), Comer (8), and Garver, Rortvedt; Weber, Jimenez (2), Workman (3), Brewer (4), Reyes (5), Montgomery (7), Gorst (8), Crawford (9), and Vazquez, Hernandez, Nunez. W_Gorst 1-0. L_Dean 0-1. HRs_Kepler (2), Cesar; Bradley Jr., Matheny, Chavis.

___

New York Yankees 120 302 000—8 12 0 Tampa Bay 000 032 000—5 9 1

Loaisiga, Hale (3), Stephan (5), Lail (5), Alvarez (7), Tarpley (9), and Romine, Lavarnway; Glasnow, Chirinos (2), Krook (3), Stanek (4), Milner (5), Taylor (6), Gardeck (7), Moats (8), Pinto (9), and Zunino, James. W_Loaisiga 1-0. L_Glasnow 0-1. HRs_Lipka, Voit; Meadows, Coats, Adames, Zunino.

___

Toronto 014 000 030—8 14 1 Baltimore 300 300 30x—9 10 0

Reid-Foley, Biagini (3), Thornton (4), Morimando (6), Murphy (7), Perez (8), and Maile, Pentecost; Hess, Scott (3), Almengo (3), Yacabonis (4), Carroll (6), Tate (7), Gilmartin (8), Wotherspoon (8), Kline (9), and Perez, Wynns, Cervenka. W_Yacabonis 1-0. L_Thornton 0-1. HRs_Pompey, Cantwell; Ruiz.

___

Philadelphia 301 031 200—10 14 0 Detroit 001 000 041—6 11 1

Anderson, Hammer (3), Neris (4), Ramos (5), Martin (6), Paredes (7), Viza (8), Windle (8), Brown (9), and Butera, Brantly; Ross, Thielbar (2), Greene (3), VerHagen (4), Farmer (5), Houston (6), Paredes (7), Cisnero (9), and Hicks, Rogers. W_Anderson 1-0. L_Ross 0-1. HRs_Cozens, Williams, Butera; Castro, Rodriguez.

___

Miami 000 011 301—6 13 0 Pittsburgh 110 102 104—10 11 2

Richards, Steckenrider (3), Noesi (4), Neidert (6), Lee (7), Kinley (8), Quijada (9), and Wallach, Vigil; Kingham, Liriano (3), Neverauskas (4), Burdi (5), McRae (6), Agrazal (7), Weiman (9), and Baron, Pabst. W_Weiman 1-0. L_Quijada 0-1. HRs_Brinson; Kang (2), Hayes (2).

___

Atlanta 000 010 010—2 7 1 Houston (ss) 104 000 00x—5 10 0

Foltynewicz, Jackson (3), Clouse (3), Wilson (4), Muller (6), Wentz (7), Davidson (8), and Lopez, Morales; Valdez, Pinales (3), Martin (4), Bailey (6), Guduan (8), Garza (9), and Chirinos. W_Valdez 1-0. L_Foltynewicz 0-1. HRs_Florimon.

___

Houston 130 006 000—10 15 0 New York Mets 010 000 000—1 6 2

Armenteros, Bostick (3), Bukauskas (4), Bielak (6), Scheetz (8), and Stassi; deGrom, Peterson (2), Sewald (3), Peterson (4), O’Rourke (5), Caminero (6), Coleman (7), Torres (8), Ryan (9), and Ramos, Mazeika, Plaia. W_Armenteros 1-0. L_deGrom 0-1. HRs_Robinson.

___

