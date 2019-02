Thursday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Baruch 71, Hunter 50

Coll. of Charleston 83, Delaware 75

Dominican (NY) 92, Wilmington (Del.) 83

Drexel 69, UNC Wilmington 57

Hofstra 102, Elon 61

LIU Brooklyn 77, Mount St. Mary’s 62

Monmouth (NJ) 53, St. Peter’s 51

Northeastern 72, William & Mary 60

Robert Morris 72, Bryant 59

Sacred Heart 69, Fairleigh Dickinson 63

St. Francis (Pa.) 90, CCSU 85

St. Francis Brooklyn 51, Wagner 44

SOUTH

Austin Peay 80, SIU-Edwardsville 45

Belmont 83, E. Kentucky 65

Blue Mountain 64, Martin Methodist 59

Campbellsville at Cumberlands, ppd.

Cedarville 64, Kentucky Wesleyan 58

Chattanooga 71, VMI 70

Cincinnati 69, Memphis 64

Faulkner 83, Loyola NO 74

Furman 64, W. Carolina 45

Gardner-Webb 89, Longwood 88, OT

Georgetown (Ky.) 88, Life 70

High Point 57, Campbell 56

Houston 77, UCF 68

Middle Tennessee 71, Charlotte 53

Murray St. 86, E. Illinois 75

N. Kentucky 97, Detroit 65

Ohio Valley 111, Kentucky Christian 95

Old Dominion 70, UAB 59

Pikeville 84, Lindsey Wilson 71

Presbyterian 67, UNC Asheville 44

Radford 101, Hampton 98, OT

South Alabama 70, Arkansas St. 62

Tennessee St. 81, Morehead St. 80, 2OT

Trevecca Nazarene 83, Tiffin 74

UALR 84, Troy 70

UNC Greensboro 75, Samford 67

UT Martin 66, Jacksonville St. 64

Walsh 85, Davis & Elkins 64

Winthrop 76, Charleston Southern 72

Wofford 78, ETSU 76, OT

MIDWEST

Ashland 67, Ferris St. 56

Columbia (Mo.) 71, Harris-Stowe 61

Davenport 77, Wis.-Parkside 74

Green Bay 82, Cleveland St. 65

Iowa 77, Indiana 72

Lake Superior St. 90, Wayne (Mich.) 66

N. Michigan 87, Saginaw Valley St. 73

Northwood (Mich.) 83, Michigan Tech 73

Ohio St. 74, Penn St. 70

Omaha 107, South Dakota 102, OT

Purdue Fort Wayne 79, W. Illinois 64

Purdue-Northwest 78, Grand Valley St. 74

SE Missouri 71, Tennessee Tech 66, OT

Wright St. 76, Oakland 62

Youngstown St. 72, Milwaukee 71

SOUTHWEST

FAU 61, UTEP 48

North Texas 78, Marshall 51

Oral Roberts 78, Denver 65

South Florida 67, SMU 66

Texas St. 74, Appalachian St. 71

Texas-Arlington 74, Coastal Carolina 54

UTSA 100, FIU 67

W. Kentucky 92, Rice 85, 2OT

FAR WEST

BYU 83, Portland 48

Cal Baptist 94, Chicago St. 44

Gonzaga 92, San Francisco 62

Hawaii 77, Long Beach St. 70

Idaho St. 81, N. Arizona 79

Montana 100, Idaho 59

Montana St. 74, E. Washington 66

N. Colorado 80, Portland St. 62

New Mexico St. 71, CS Bakersfield 70, OT

Rio Grande 72, Grand Canyon 69

S. Utah 65, Weber St. 53

Saint Mary’s (Cal) 78, Pacific 66

San Diego 65, Loyola Marymount 63

Santa Clara 79, Pepperdine 71

Stanford 83, Oregon St. 60

UC Davis 63, Cal Poly 53

Washington 67, Arizona 60

Washington St. 91, Arizona St. 70

