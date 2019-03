Twins 6, Pirates 5

By The Associated Press

Pittsburgh Minnesota ab r h bi ab r h bi Gnzalez ss 3 0 0 0 M.Kpler cf 2 1 1 0 C.Tcker ss 1 0 0 0 Whtfeld pr 2 1 0 0 Ju.Kang 3b 3 0 0 0 Polanco ss 3 0 1 0 K.Hayes 3b 1 0 0 0 W.Jvier pr 1 1 0 0 Kvlehan lf 2 2 2 1 M.Grver c 2 0 0 0 Lo.Hill lf 1 0 0 0 T.Telis c 1 0 1 0 W.Craig 1b 3 0 0 0 Rosario lf 3 1 2 1 J.Siter 1b 1 0 0 0 G.Mciel pr 1 1 0 0 Rynolds rf 2 1 1 1 T.Astin 1b 3 0 1 1 A.Reyes rf 1 0 0 0 J.Kmmer rf 1 0 0 0 K.Krmer 2b 2 1 1 1 J.Cstro dh 1 0 0 0 R.Cstro 2b 0 0 0 0 Jeffers ph 2 1 1 2 J.Shuck cf 3 0 0 0 Adranza 2b 3 0 2 1 Sanchez cf 1 0 0 0 L.Arrez pr 0 0 0 0 J.Mrtin dh 4 1 2 1 Trreyes 3b 3 0 0 0 S.Baron c 2 0 0 0 R.Cesar 3b 1 0 1 0 J.Delay c 2 0 0 0 La.Wade rf 2 0 0 0 W.Swyer 1b 2 0 0 0 Totals 32 5 6 4 Totals 33 6 10 5

Pittsburgh 000 310 100—5 Minnesota 200 040 00x—6

E_Craig (1), Collins (1). DP_Pittsburgh 0, Minnesota 2. LOB_Pittsburgh 5, Minnesota 7. 2B_Reynolds (1), Kramer (1), Rosario (3). HR_Kivlehan (1). SB_Martin (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Keller 1 3 2 2 0 0 Feliz 2 1 0 0 1 1 Lyons H, 1 1 1 0 0 1 0 Maurer L, 0-1 2-3 2 4 3 1 1 Weiman 1-3 1 0 0 0 0 Brubaker 2 1 0 0 0 0 Garcia 1 1 0 0 1 1 Minnesota Duffey 2 0 0 0 2 3 Magill 1 2-3 4 3 3 0 1 Karch 1-3 0 0 0 0 0 May W, 1-0 1 1 1 1 0 1 Hildenberger H, 1 1 0 0 0 0 0 Collins H, 2 1 1 1 1 0 1 Reed H, 1 1 0 0 0 1 3 Nicolino 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Collins (Tucker).

WP_Maurer, Magill, Collins.

Umpires_Home, John Bacon; First, Bill Welke; Second, Tim Timmons; Third, Sam Holbrook.

T_2:44. A_4,744

