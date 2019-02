Web.com LECOM Suncoast Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Lakewood National GC Lakewood Ranch, Fla. Purse: $550,000 Yardage: 7,161; Par: 72 Final Mark Hubbard, $99,000 65-66-64-67—262 Maverick McNealy, $59,400 64-64-69-67—264 Rick Lamb, $31,900 68-67-66-64—265 Jimmy Stanger, $31,900 66-66-65-68—265 J.T. Griffin, $22,000 63-65-71-69—268 Billy Kennerly, $19,800 69-68-67-66—270 Chris Baker, $16,005 66-64-71-71—272 Max Greyserman, $16,005 71-64-67-70—272 Nelson Ledesma, $16,005 68-68-67-69—272 Vincent Whaley, $16,005 67-68-67-70—272 Motin Yeung, $16,005 67-68-68-69—272 Chase Seiffert, $12,100 66-66-68-73—273 Xinjun Zhang, $12,100 66-69-68-70—273 Wade Binfield, $9,900 65-66-72-71—274 Tyler McCumber, $9,900 66-69-72-67—274 Robby Shelton, $9,900 68-66-72-68—274 Ricky Barnes, $6,958 67-71-68-69—275 Derek Fathauer, $6,958 66-68-69-72—275 Vince India, $6,958 67-69-69-70—275 Michael Johnson, $6,958 67-69-73-66—275 Steve LeBrun, $6,958 66-70-69-70—275 Taylor Moore, $6,958 70-69-65-71—275 Charlie Saxon, $6,958 68-70-68-69—275 Steve Wheatcroft, $6,958 69-70-65-71—275 Joseph Bramlett, $4,182 72-67-69-68—276 Lanto Griffin, $4,182 68-69-68-71—276 Harry Higgs, $4,182 69-70-70-67—276 David Lingmerth, $4,182 69-70-69-68—276 Zach Wright, $4,182 73-66-70-67—276 Chris Naegel, $4,182 67-70-67-72—276 Ben Taylor, $4,182 71-64-69-72—276 Kevin Dougherty, $3,355 67-68-71-71—277 Matt Every, $3,355 66-68-69-74—277 Carl Yuan, $3,355 71-68-69-69—277 Joshua Creel, $2,619 69-67-72-70—278 Zecheng Dou, $2,619 69-69-70-70—278 Justin Lower, $2,619 71-68-69-70—278 Byron Meth, $2,619 70-68-70-70—278 Chad Campbell, $2,619 68-69-69-72—278 Brad Hopfinger, $2,619 67-68-71-72—278 Cameron Percy, $2,619 68-69-70-71—278 Mike Weir, $2,619 66-68-69-75—278 Scott Harrington, $1,925 67-71-70-71—279 Edward Loar, $1,925 71-66-69-73—279 Matthew NeSmith, $1,925 71-65-68-75—279 Brady Schnell, $1,925 70-66-73-70—279 Erik Compton, $1,650 71-67-70-72—280 Tom Lovelady, $1,650 72-66-72-70—280 Brett Stegmaier, $1,650 72-67-69-72—280 George Cunningham, $1,568 70-69-71-71—281 Zack Sucher, $1,568 66-72-71-72—281 Tyrone Van Aswegen, $1,568 67-72-71-71—281 Scott Gutschewski, $1,485 72-64-71-75—282 Garrett Osborn, $1,485 69-68-70-75—282 Martin Piller, $1,485 68-70-74-70—282 Brian Richey, $1,485 68-68-73-73—282 T.J. Vogel, $1,485 66-70-71-75—282 Greg Yates, $1,485 69-69-75-69—282 Mickey DeMorat, $1,436 70-69-67-77—283 Andres Gallegos, $1,436 69-68-70-76—283 Max Rottluff, $1,419 70-68-72-74—284 Will Collins, $1,408 67-69-74-76—286 Oliver Bekker, $1,397 72-67-77-71—287 Trevor Cone, $1,386 70-69-73-76—288 Michael Gligic, $1,375 72-67-75-76—290

