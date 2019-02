Web.com-Panama Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Panama GC Panama City Purse: $625,000 Yardage: 7,157; Par: 70 Final Michael Gligic, $112,500 70-70-67-65—272 Xinjun Zhang, $67,500 66-70-71-66—273 Carl Yuan, $42,500 69-68-68-69—274 Ben Taylor, $30,000 70-65-69-71—275 Rhein Gibson, $23,750 68-70-71-68—277 Cameron Percy, $23,750 68-73-65-71—277 Chris Baker, $18,188 67-69-73-69—278 Mickey DeMorat, $18,188 69-68-69-72—278 Nicolas Echavarria, $18,188 68-68-71-71—278 Derek Ernst, $18,188 69-69-68-72—278 Tyler McCumber, $18,188 72-67-67-72—278 Brett Coletta, $13,125 66-74-71-68—279 Oscar Fraustro, $13,125 72-68-70-69—279 Steve LeBrun, $13,125 71-69-68-71—279 Mark Anderson, $10,313 70-68-73-69—280 Brian Campbell, $10,313 67-72-69-72—280 Steve Marino, $10,313 68-68-73-71—280 John Oda, $10,313 68-70-72-70—280 Brad Fritsch, $6,421 72-70-72-67—281 Michael Hebert, $6,421 71-68-73-69—281 Mark Hubbard, $6,421 70-72-71-68—281 Maverick McNealy, $6,421 73-69-70-69—281 Brett Stegmaier, $6,421 68-71-73-69—281 Steven Ihm, $6,421 69-72-69-71—281 Edward Loar, $6,421 67-75-66-73—281 Andrew Novak, $6,421 74-69-68-70—281 Steve Wheatcroft, $6,421 70-72-68-71—281 Tim Wilkinson, $6,421 65-73-72-71—281 Matt Atkins, $4,313 72-68-74-68—282 Taylor Moore, $4,313 72-71-73-66—282 Zack Sucher, $4,313 70-73-70-69—282 Oliver Bekker, $3,734 70-70-75-68—283 Martin Flores, $3,734 70-72-72-69—283 Bo Hoag, $3,734 69-70-71-73—283 Scottie Scheffler, $3,734 70-71-71-71—283 Albin Choi, $3,038 72-69-73-70—284 Brett Drewitt, $3,038 71-69-69-75—284 Vince India, $3,038 72-71-71-70—284 Nelson Ledesma, $3,038 68-71-71-74—284 Kevin Lucas, $3,038 74-69-71-70—284 Hayden Buckley, $2,375 71-69-77-68—285 Brad Hopfinger, $2,375 74-69-71-71—285 Rick Lamb, $2,375 69-74-75-67—285 Mike Weir, $2,375 66-73-76-70—285 Will Zalatoris, $2,375 72-69-72-72—285 Corey Pereira, $1,927 67-72-77-70—286 Michael Gellerman, $1,927 70-72-72-72—286 Zach Wright, $1,927 68-74-72-72—286 Rico Hoey, $1,828 71-72-75-69—287 Jonathan Randolph, $1,828 69-73-74-71—287 Rob Oppenheim, $1,766 73-70-73-72—288 Marcelo Rozo, $1,766 73-70-71-74—288 Max Greyserman, $1,722 71-70-79-69—289 Nicholas Thompson, $1,722 70-72-72-75—289 Dan McCarthy, $1,694 68-75-73-74—290 Ryan Brehm, $1,663 72-70-81-68—291 Ben Polland, $1,663 68-73-78-72—291 Ethan Tracy, $1,663 69-74-74-74—291 Todd Baek, $1,625 68-73-73-78—292 Erik Compton, $1,625 72-70-75-75—292 Callum Tarren, $1,625 68-75-78-71—292 Olin Browne, Jr., $1,588 70-73-79-71—293 Michael Buttacavoli, $1,588 75-68-73-77—293 Dicky Pride, $1,588 71-72-79-71—293 Rafael Campos, $1,563 75-67-72-80—294

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.