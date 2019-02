By The Associated Press

Saturday, Feb. 16 EAST

American U. 50, Lehigh 47

Army 60, Navy 48

Bucknell 76, Colgate 58

Cent. Michigan 100, Buffalo 95

Clemson 91, Boston College 58

Davidson 64, UMass 49

Fordham 53, St. Bonaventure 44

Hartford 76, Vermont 48

Holy Cross 64, Boston U. 61

Loyola (Md.) 55, Lafayette 52

Maine 67, Albany (NY) 61

Mass.-Lowell 62, UMBC 41

Md.-Eastern Shore 74, Coppin St. 54

Mount St. Mary’s 61, Robert Morris 55

North Florida 78, NJIT 59

Sacred Heart 67, Bryant 57

Siena 67, Niagara 61

St. Francis (Pa.) 77, Fairleigh Dickinson 65

St. Francis Brooklyn 87, LIU Brooklyn 64

Stony Brook 67, New Hampshire 37

Villanova 91, Georgetown 43

Wagner 70, CCSU 62

West Virginia 79, TCU 65

SOUTH

Austin Peay 59, Murray St. 56

Bethune-Cookman 69, SC State 64

Campbell 69, Gardner-Webb 63

Coastal Carolina 74, Appalachian St. 66

Florida Gulf Coast 73, Stetson 40

Furman 57, ETSU 55

High Point 70, Presbyterian 63

Kennesaw St. 67, Lipscomb 36

Liberty 61, North Alabama 57

McNeese St. 75, SE Louisiana 70

Mercer 71, W. Carolina 55

Morehead St. 68, E. Kentucky 52

NC A&T 63, Howard 58

New Orleans 56, Texas A&M-CC 54

Radford 81, Longwood 52

Samford 57, UNC-Greensboro 53

South Florida 59, Tulsa 48

Stephen F. Austin 87, Northwestern St. 67

Troy 100, Georgia Southern 78

UAB 70, W. Kentucky 63

UNC-Asheville 55, Winthrop 43

Wofford 64, Chattanooga 60

MIDWEST

E. Michigan 56, Ball St. 53

IUPUI 58, Detroit 41

Iowa St. 89, Oklahoma St. 67

Miami (Ohio) 67, Akron 61

N. Illinois 54, Toledo 52

Nebraska-Omaha 70, Purdue Fort Wayne 61

Oakland 74, Ill.-Chicago 57

Ohio 70, W. Michigan 56

Oral Roberts 80, North Dakota 58

S. Dakota St. 88, N. Dakota St. 48

SE Missouri 80, E. Illinois 54

Wright St. 78, N. Kentucky 56

SOUTHWEST

Abilene Christian 71, Incarnate Word 50

Houston 63, East Carolina 52

Rice 63, FAU 35

Southern Miss. 64, UTEP 63

Texas State 50, UALR 48

Texas-Arlington 67, Arkansas St. 62

UTSA 70, Louisiana Tech 68

___

