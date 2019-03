By The Associated Press

Saturday, Feb. 23 EAST

American U. 67, Lafayette 57

Boston U. 66, Navy 55

Bryant 77, Mount St. Mary’s 59

Delaware St. 65, Md.-Eastern Shore 62

Hartford 69, Mass.-Lowell 45

Holy Cross 61, Bucknell 60

Quinnipiac 78, Marist 66

Robert Morris 74, St. Francis Brooklyn 57

Sacred Heart 73, CCSU 46

UMBC 69, Albany (NY) 60

Wagner 60, Fairleigh Dickinson 44

SOUTH

Appalachian St. 70, Georgia Southern 52

Bethune-Cookman 52, Florida A&M 50

Coastal Carolina 67, Georgia St. 62

Davidson 60, Saint Louis 57

ETSU 71, Samford 50

FIU 56, FAU 49

Hampton 86, Longwood 70

Jacksonville 69, NJIT 55

Mercer 62, Chattanooga 56

NC Central 77, Savannah St. 65

New Orleans 64, McNeese St. 60

Norfolk St. 64, Morgan St. 49

North Florida 66, Liberty 54

Radford 61, Campbell 57

Stetson 69, North Alabama 59

W. Kentucky 69, Marshall 66

MIDWEST

Cent. Michigan 76, N. Illinois 52

Denver 92, North Dakota 91

Green Bay 82, Detroit 37

IUPUI 73, Ill.-Chicago 44

Miami (Ohio) 75, Bowling Green 62

N. Dakota St. 55, Nebraska-Omaha 48

W. Michigan 71, E. Michigan 68

SOUTHWEST

Arkansas St. 62, UALR 58

Lamar 72, Texas A&M-CC 47

Oklahoma St. 72, Kansas 53

Texas 81, Texas Tech 57

