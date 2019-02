World Super 6 Scores

By The Associated Press

Saturday At Lake Karrinyup CC Perth, Australia Purse: $1.14 million Yardage: 7,143; Par: 72 Third Round Per Langfors, Sweden 71-71-64—206 Kristoffer Reitan, Norway 65-77-65—207 Paul Dunne, Ireland 73-68-66—207 Brad Kennedy, Australia 68-70-69—207 Yuta Ikeda, Japan 74-68-66—208 Gareth Paddison, New Zealand 70-71-67—208 Ryan Fox, New Zealand 68-68-72—208 Thomas Pieters, Belgium 70-66-72—208 Daniel Gale, Australia 69-72-68—209 Jazz Janewattananond, Thailand 71-70-68—209 Ben Evans, England 72-68-69—209 Min Woo Lee, Australia 70-69-70—209 Clement Sordet, France 71-67-71—209 Matt Jager, Australia 69-68-72—209 Scott Vincent, Zimbabwe 70-71-69—210 Andrew Martin, Australia 70-71-69—210 Gregory Bourdy, France 69-73-68—210 Wade Ormsby, Australia 73-69-68—210 Connor Syme, Scotland 73-67-70—210 Steven Jeffress, Australia 70-69-71—210 Ben Campbell, New Zealand 67-71-72—210 Adrian Otaegui, Spain 70-68-72—210 Robert MacIntyre, Scotland 70-67-73—210 Panuphol Pittayarat, Thailand 70-66-74—210 Tom Murray, England 71-70-69—210 Jordan Zunic, Australia 70-71-70—211 Daniel Fox, Australia 73-68-70—211 Austin Connelly, Canada 71-70-70—211 Justin Harding, South Africa 71-69-71—211 Shiv Kapur, India 73-70-68—211 Deyen Lawson, Australia 69-70-72—211 Berry Henson, United States 71-67-73—211 Jason Scrivener, Australia 70-73-68—211 Callan O’Reilly, Australia 72-69-71—212 Bernd Ritthammer, Germany 71-70-71—212 Scott Hend, Australia 74-68-70—212 Max McCardle, Australia 73-69-70—212 Jorge Campillo, Spain 73-67-72—212 Peter Lonard, Australia 72-71-69—212 Matthew Griffin, Australia 69-67-76—212 Sihwan Kim, United States 72-68-73—213 SSP Chawrasia, India 68-74-71—213 Miguel Tabuena, Philippines 65-78-70—213 Terry Pilkadaris, Australia 70-73-70—213 Zach Murray, Australia 72-71-70—213 Nick Flanagan, Australia 68-75-70—213 Darren Beck, Australia 72-69-73—214 Nicolas Colsaerts, Belgium 74-68-72—214 Michael Hoey, N Ireland 68-72-74—214 Yi-keun Chang, South Korea 70-70-74—214 Michael Hendry, New Zealand 73-70-71—214 Grant Forrest, Scotland 74-65-75—214 Josh Younger, Australia 74-69-71—214 Harrison Endycott, Australia 71-72-71—214 Peter Fowler, Australia 73-69-73—215 Cory Crawford, Australia 74-68-73—215 Prom Meesawat, Thailand 70-73-72—215 Richard McEvoy, England 67-70-78—215 Adrien Saddier, France 73-70-72—215 Jeunghun Wang, South Korea 70-72-74—216 Jake McLeod, Australia 71-72-73—216 Andrew Dodt, Australia 74-69-73—216 Tom Lewis, England 73-70-75—218 Anthony Quayle, Australia 70-73-75—218 David Bransdon, Australia 71-72-75—218 Daniel Gavins, England 74-69-75—218

