WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 3 1. Naomi Osaka $3,104,114 2. Petra Kvitova $1,701,505 3. Karolina Pliskova $873,311 4. Danielle Collins $707,802 5. Ashleigh Barty $425,628 6. Zhang Shuai $407,219 7. Anastasia Pavlyuchenkova $381,096 8. Sam Stosur $359,594 9. Elina Svitolina $356,901 10. Aryna Sabalenka $345,748 11. Serena Williams $342,246 12. Kiki Bertens $274,598 13. Anastasija Sevastova $233,235 14. Timea Babos $228,937 15. Kristina Mladenovic $221,110 16. Maria Sharapova $218,204 17. Donna Vekic $215,153 18. Angelique Kerber $215,103 19. Sloane Stephens $213,788 20. Garbine Muguruza $211,238 21. Alison Riske $207,733 22. Amanda Anisimova $207,155 23. Simona Halep $205,063 24. Aliaksandra Sasnovich $199,790 25. Madison Keys $193,443 26. Lesia Tsurenko $178,701 27. Dayana Yastremska $175,952 28. Elise Mertens $166,333 29. Timea Bacsinszky $166,297 30. Hsieh Su-wei $154,217 31. Marketa Vondrousova $148,802 32. Wang Yafan $143,249 33. Katerina Siniakova $142,827 34. Kimberly Birrell $140,250 35. Petra Martic $139,493 36. Sofia Kenin $138,393 37. Belinda Bencic $136,404 38. Barbora Strycova $134,903 39. Maria Sakkari $132,619 40. Wang Qiang $132,110 41. Barbora Krejcikova $131,677 42. Anett Kontaveit $127,466 43. Camila Giorgi $126,942 44. Yulia Putintseva $126,196 45. Caroline Garcia $124,220 46. Bianca Andreescu $123,521 47. Astra Sharma $121,804 48. Margarita Gasparyan $121,621 49. Venus Williams $121,222 50. Caroline Wozniacki $118,632

