Atlanta United-Crew, Sums

By The Associated Press

Atlanta 0 0—0 Columbus 2 0—2

First half_1, Columbus, Santos, 1, 2nd minute; 2, Columbus, Zardes, 3 (Robinho), 39th.

Second half_None.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann; Columbus, Zack Steffen, Joe Bendik.

Yellow Cards_Atlanta, Nagbe, 31st; Ambrose, 64th.

Advertisement

Referee_Joseph Dickerson. Assistant Referees_Nick Uranga; TJ Zablocki; Jorge Gonzalez. 4th Official_Malik Badawi.

A_10,973.

___

Lineups

Columbus_Zack Steffen; Harrison Afful (Hector Jimenez, 31st), Waylon Francis, Jonathan Mensah, Josh Williams; Artur, Federico Higuain (Ricardo Clark, 73rd), Robinho, Wil Trapp; Pedro Santos (Justin Meram, 81st), Gyasi Zardes.

Atlanta_Brad Guzan; Mikey Ambrose, Franco Escobar (Andrew Carleton, 53rd), Leandro Gonzalez Pirez, Miles Robinson; Julian Gressel, Eric Remedi; Ezequiel Barco (Romario Williams, 63rd), Josef Martinez (Brek Shea, 81st), Darlington Nagbe, Hector Villalba.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.